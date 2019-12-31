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Российская газета

Адмирал ВМС США назвал российские подлодки асимметричным вызовом НАТО

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Военно-морские силы США наблюдают возросшую активность российских подводных лодок.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что это ставит новые задачи перед США и их союзниками по НАТО.

Он отметил, что американские военно-морские силы много делают в данной области вооружений, так как конкуренция с подводным флотом России обостряется.

Мilitary.com пишет, что адмирал Джеймс Фогго постоянно предупреждает об инвестициях в подводные технологии, которые делает Россия. Адмирал подчеркнул, что некоторые из новых российских подводных лодок тихие и очень сложные.

- Россия продолжает вкладывать ресурсы в свои подводный флот, - сказал адмирал Фогго. - Это асимметричный способ бросить вызов НАТО, и на самом деле у них неплохо получается.

Нынешней осенью Россия провела крупные подводные учения. Подобных маневров на Северном флоте не было со времен холодной войны.

По мнению адмирала Джеймса Фогго, у США все еще есть конкурентное преимущество под водой, но, чтобы сохранить сильную позицию, американцам необходимы дополнительные исследования и разработки.


Марина Бровкина

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