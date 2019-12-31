Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути

МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. В России будут развивать инфраструктуру Северного морского пути (СМП). Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, утвержден соответствующий план на период до 2035 года.

Документом предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры морских портов, аварийно-спасательного и вспомогательного флота, навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в акватории СМП. В частности, планируется строительство более чем 10 спасательных судов.

Планом предусмотрено, что до 2026 года будут построены пять новых атомных ледоколов, будет также реконструирован ряд аэропортов.

Ранее радио Sputnik сообщало об испытаниях нового, самого мощного в мире российского атомного ледокола.