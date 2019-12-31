Названы ориентировочные сроки поставок МС-21 за рубеж

МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24" назвал приблизительные сроки поставок российских пассажирских самолетов МС-21в авиакомпании дальнего зарубежья.

По словам министра, реализация техники может начаться в 2023-2024 годах.

Мантуров рассказал, что первые коммерческие поставки начнутся в 2021 году российским, а также ближнезарубежным авиакомпаниям. Он добавил, что в числе государств из дальнего зарубежья заявлены страны Юго-Восточной Азии.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, он вмещает от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. На серийное производство авиалайнера предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".

Ранее радио Sputnik сообщало, что в РФ появится единая линейка гражданских авиалайнеров.