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РИА Новости

Названы ориентировочные сроки поставок МС-21 за рубеж

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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24" назвал приблизительные сроки поставок российских пассажирских самолетов МС-21в авиакомпании дальнего зарубежья.

По словам министра, реализация техники может начаться в 2023-2024 годах.

Мантуров рассказал, что первые коммерческие поставки начнутся в 2021 году российским, а также ближнезарубежным авиакомпаниям. Он добавил, что в числе государств из дальнего зарубежья заявлены страны Юго-Восточной Азии.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, он вмещает от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. На серийное производство авиалайнера предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".

Ранее радио Sputnik сообщало, что в РФ появится единая линейка гражданских авиалайнеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
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