Эксперт: Военные альянсы с Соединенными Штатами приносят пользу

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В желании сократить избыточное военное присутствие США за рубежом нет ничего плохого, но нельзя и радикализировать этот вопрос, пишет Джон Шаус в своей статье на портале Breaking Defense.

Накануне американской президентской гонки 2020 года сторонники усилили призывы прекратить военное присутствие Штатов в Афганистане, Ираке и Сирии. После 18 лет боевых действий в Афганистане и 16 лет в Ираке американская общественность вправе «устать» от этих конфликтов. Однако, спрашивает автор, будут ли Соединенные Штаты в большей безопасности, если американские войска покинут эти места?

Кроме того, «идеология сдержанности» приобрела довольно размытые границы с проявлением крайних взглядов, которые требуют от Вашингтона отказа от альянсов и вывода войск из Европы и Азии.

Автор заявляет, что военные альянсы с Соединенными Штатами приносят пользу, уменьшая региональное соперничество в разных частях мира, способствуя большей стабильности и сотрудничеству между странами, которые не слишком ладят друг с другом. Также они напрямую способствуют процветанию Нового Света за счет более тесной торговли между Америкой и экономиками союзников.

Сегодняшние альянсы, определены договорами о взаимной обороне и были созданы после Второй мировой войны в Европе, а также Корейской войны в Азии для обеспечения безопасности и процветания американцев

– напоминает г-н Шаус.

Другая архитектура

Причины участия в этих пактах заключались не в абстрактных идеалах первенства США и не в предположении о неизбежном подъеме демократий или капитализма. Американские альянсы, говорится в статье, были созданы на основе реалистичных взглядов на то, что каждое государство-член будет более защищенным и стабильным в рамках договора о взаимной обороне.

Автор отмечает, что союзники Вашингтона пользуются невероятным процветанием. Приводится в пример Запад и Восток Германии, и ещё больше того – Север и Юг Кореи. Для военно-политического союзника Вашингтона действуют пониженные пошлины и другие привилегии и в торговле.

Союзы, включая и передовое развертывание американских войск за рубежом, делают Соединенные Штаты более безопасными, а их союзников – более защищенными и процветающими. Любой план по ослаблению архитектуры альянсов должен продемонстрировать, как именно он обеспечит большую выгоду, чем ныне существующая система, в противном случае мы просто даем повод для плохой идеи

– подводит итог Шаус.

После этого возникает вопрос: а Ирак, Афганистан и Ливия стали союзниками США, в них уже процветает демократия, они уже ощутили пользу от альянса с Вашингтоном?