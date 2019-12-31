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ТАСС

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к МКС состоится не раньше весны 2020 года

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Космический корабль SpaceX Crew Dragon
Космический корабль SpaceX Crew Dragon.
Источник изображения: Кадр: @JimBridenstine

Корабль должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю, но еще немного времени понадобится на проверки систем безопаности

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года. Об этом в понедельник заявил основатель компании Илон Маск.

"Crew Dragon должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю, но завершение всех проверок работы систем безопасности, вероятно, займет еще несколько месяцев", - отметил Маск на своей странице в Twitter.

В начале декабря президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявила, что первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться в феврале 2020 года. Она указала, что к станции на борту корабля отправятся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Американское космическое ведомство NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

Помимо SpaceX свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. Он был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка со станцией планировалась на 22 декабря, однако в ходе полета возникла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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