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Директор Росгвардии поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал ведомства с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

Главнокомандующий отметил, что уходящий год был насыщен важными событиями для всей страны и стал очередным этапом развития войск национальной гвардии. 

«На высоком профессиональном уровне обеспечен общественный порядок на крупных массовых мероприятиях международного уровня. Повышена надёжность охраны важных государственных объектов. Приняты под защиту созданные в рамках общенациональных проектов комплексы транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму и на Чукотке. Совместно с коллегами из других ведомств личный состав войск активно участвовал в борьбе с терроризмом и экстремизмом, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечении охраны Государственной границы», - сказал генерал армии Виктор Золотов. 

Директор Росгвардии поблагодарил личный состав ведомства за безупречную службу, самоотверженность и верность долгу, сообщает пресс-служба Росгвардии.   

Генерал армии Виктор Золотов выразил особую благодарность семьям, родным и близким росгвардейцев – тем, кто всегда ждет и любит, бережно хранит тепло домашнего очага. Самые добрые пожелания директор Росгвардии передал коллегам, которые встретят праздник на боевом посту.  

«Друзья, от всей души желаю всем нам реализовать в новом, 2020 году намеченные планы и с честью выполнить поставленные задачи! Пусть исполнятся ваши самые сокровенные мечты. Мира, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким. Счастливого Нового года и Светлого Рождества! С праздником!»,- сказал Виктор Золотов.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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