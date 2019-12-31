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Российская газета

Су-57 получит новые средства поражения

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Источник изображения: rg.ru

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.

Как рассказал РИА Новости глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, истребитель сможет применять целый арсенал новых видов вооружения. Слюсарь подчеркнул, что сейчас проходят испытательные мероприятия с двигателем второго этапа. По этому двигателю есть отдельная программа.

Напомним, такие силовые установки имеют высокую топливную эффективность и относительно небольшую стоимость жизненного цикла.

Эксперты утверждают, что российские конструкторы разработали уникальный самолет. Эта высокоскоростная машина практически невидима для противовоздушной обороны противника. "Пятерка" минимально заметна для радаров в разных волновых диапазонах.

Кроме того, покрытие Су-57 имеет химическую формулу, у которой в настоящее время нет аналогов. Оно обеспечивает дополнительную защиту от обнаружения.

Как писала "РГ", для этого истребителя предусмотрено 14 типов вооружения. Самолет может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы.

Новейшие истребители будут поставлены российской армии в два этапа.

Первые Су-57 закупят с двигателями четвертого поколения. Поставки с двигателями следующего поколения начнутся после завершения испытаний.


Марина Бровкина

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Проекты
Истребитель 5 поколения
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