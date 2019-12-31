Войти
Интерфакс-АВН

ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб

1001
0
+2
Самолет Бе-200ЧС
Первый Бе-200ЧС таганрогской сборки.
Источник изображения: Марина Лысцева / facebook.com

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") вложит в разработку ипортозамещенного двигателя для самолетов Sukhoi Superjet и Бе-200ЧС в 2019-2024 гг. почти 33 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок.

Речь идет о двигателе тягой 8 тонн под шифром "ПД-8-Сатурн". Согласно материалам, в 2021 г. должен быть сделан технический проект двигателя, в 2022 - рабочая конструкторская документация, на 2023 г. запланирована технологическая подготовка производства опытных образцов маршевых силовых установок (МСУ) с ПД-8. В 2024 году должны быть изготовлены опытные образцы МСУ с ПД-8, в этом же году ожидается получение сертификата типа на новый двигатель.

Ранее в этом году замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявлял, что ПД-8 должен быть создан за пять лет.

Сейчас региональный самолет SSJ-100 оснащается двигателями SaM146. Их производит PowerJet - совместное предприятие российского ПАО "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Параллельно АО "Гражданские самолеты Сухого" разрабатывает импортозамещенную версию "суперджета".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
Бе-200
Бе-200ЧС
СуперДжет-100
Компании
Safran
ГСС
Минпромторг РФ
ОДК УК
Ростех
Похожие новости
28.05.2018
Соглашение о разработке варианта двигателя SaM146 для самолета-амфибии Бе-200
19.05.2017
Самолет-амфибия - то, чем мы сейчас будем заниматься очень активно - директор программы SaM146
29.08.2013
Есть контракт
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов