ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") вложит в разработку ипортозамещенного двигателя для самолетов Sukhoi Superjet и Бе-200ЧС в 2019-2024 гг. почти 33 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок.

Речь идет о двигателе тягой 8 тонн под шифром "ПД-8-Сатурн". Согласно материалам, в 2021 г. должен быть сделан технический проект двигателя, в 2022 - рабочая конструкторская документация, на 2023 г. запланирована технологическая подготовка производства опытных образцов маршевых силовых установок (МСУ) с ПД-8. В 2024 году должны быть изготовлены опытные образцы МСУ с ПД-8, в этом же году ожидается получение сертификата типа на новый двигатель.

Ранее в этом году замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявлял, что ПД-8 должен быть создан за пять лет.

Сейчас региональный самолет SSJ-100 оснащается двигателями SaM146. Их производит PowerJet - совместное предприятие российского ПАО "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Параллельно АО "Гражданские самолеты Сухого" разрабатывает импортозамещенную версию "суперджета".