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Независимое военное обозрение

ВМС США планирует массированное применение беспилотников в войнах будущего

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Boeing Insitu RQ-21 Blackjack (США). Беспилотный разведчик, совершивший первый полет в 2012 году. Длина 2,5 метра, размах крыла 4,9 метра, максимальный взлётный вес 61 кг, максимальная скорость около 140 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, дальнос
Boeing Insitu RQ-21 Blackjack (США). Беспилотный разведчик, совершивший первый полет в 2012 году. Длина 2,5 метра, размах крыла 4,9 метра, максимальный взлётный вес 61 кг, максимальная скорость около 140 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, дальность около 100 км.
Источник изображения: warspot.ru

Суть концепции использования военных дронов заключается: во-первых, в создании основанных на новейших технологиях автономных платформ, способных самостоятельно искать противника, вести разведку, поиск и уничтожение целей. Во- вторых, необходима хорошо защищенная сотовая сеть управления, связи, контроля, разведки и целеуказания. А людям отводятся командные функции и действия в качестве операторов на безопасных дистанциях. То есть, Пентагон предполагает, что живую силу в бою полностью заменят машины, поскольку из этого секрета никто не делает, можно предположить, что американцы инициируют новую гонку вооружений с сфере робототехники. С учетом, что эта идея вынашивается Пентагоном уже давно и, похоже, она пока толком еще не оформилась, как полностью завершенная.

В данном случае, в первую очередь, речь идет о надводных боевых беспилотных кораблях, которые будут воевать большими группами в первом эшелоне. Замысел на первый взгляд смотрится не плохо, но у него есть очень существенный недостаток. Допустим для использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) у американцев уже есть готовое решение, связанное с их доставкой в районы ведения боевых действий – это авианосцы и десантные корабли. А вот для транспортировки роботизированных ударных катеров или малых кораблей транспортной платформы еще не существует, а разработка таковой займет немалое время. Малые корабли и катера самостоятельно на большие расстояния передвигаться не могут, точнее могут, что это будет очень долго, с существенными небоевыми потерями в походе и сложной организацией обеспечения. Лучшим решением было бы создание соответствующей транспортировочной платформы. Напомню речь идет о массированном использовании беспилотных надводных кораблей (БНК), которой предстоит перевозить не только дроны, но и боеприпасы, запчасти, комплексы по обслуживанию и так далее. А это значит, что транспортировочное средство должно обладать очень большим тоннажем и дизайн у БНК должен отличаться от привычного вида обычных кораблей.

Что касается вооружения БНК, здесь все более мене ясно, во всяком случае – пока. Беспилотники планируется оснастить крупнокалиберными пулеметами, автоматической корабельной артиллерией и ракетными комплексами. На этот счет Уорн Прендер, старший вице-президент по прикладным технологиям и передовым программам (Textron Systems), в интервью интернет-изданию Warrior Maven сказал, что это будут поражающие средства ближнего действия. В бою - предполагается, что огонь БНК будет сочетаться с артиллерийской и ракетной поддержкой обычных надводных кораблей из второго эшелона. Он сообщил, что ведутся разработки беспилотных наземных боевых средств (БНБС). Здесь также делается упор на создание автономных систем на основе искусственного интеллекта и сети управления, основанной на новых принципах.

«Мы хотим иметь возможность адаптировать и модернизировать платформы для интеграции технологий по мере их развития», - сказал капитан Пит Смолл, исполнительный директор программы. Программа под названием «Беспилотная морская автономная архитектура» является технической основой, посредством которой будут развиваться вооруженные надводные, воздушные и сухопутные беспилотники. Общие технические стандарты — это принцип, посредством которого различные платформы могут как интегрироваться, так и обновляться без необходимости серьезной доработки или полного конструктивного обновления.

ВМС и Textron планируют серию тестовых военных учений, чтобы уточнить требования к вооружению БНК, оценить предложенные технологии. В ходе испытаний будут тестироваться совместные действия БНК и БЛА, а также отработают взаимодействия всех платформ – надводных, воздушных и сухопутных при ведении одновременно боевых действий с применением робототехники в прибрежных водах и на берегу. Представитель Textron подчеркнул, что все технические средства предполагается объединить в единую сотовую сеть управления и передачи разведывательной информации. То есть,с одной стороны речь идет о полной автономности, а с другой - о сети управления, связи, разведки и целеуказания. Наблюдается дуалистический подход к созданию роботизированной техники. Автономность позволит защитить беспилотник от воздействия средств РЭБ, а сеть необходима для формирования боевых порядков и слаженных действий в бою всей массы дронов и поддерживающих средств. Но сеть в ее нынешнем виде – уязвима, для защиты от средств РЭБ необходимо изменить подход к созданию самой архитектуры сети.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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США
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