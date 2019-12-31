ЦАМТО, 30 декабря. ПАО "ОАК" намерена выйти на производство более 200 самолетов в год, большинство из которых будут гражданские воздушные суда, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"С учетом ресурсных ограничений, мы занимаемся объединением потенциалов КБ с единой координацией. Это дает большую устойчивость. Если снижается загрузка в одном сегменте, мы стараемся перегруппировать силы на другое направление, чтобы компенсировать это снижение. Например, значительное снижение ГОЗ мы будем компенсировать расширением производства гражданских самолетов, нам предстоит выйти на общие показатели по корпорации за 200 штук в год. Диверсификация дает нам возможность отвечать на современные вызовы", – сказал Слюсарь.

Он напомнил, что за последние несколько лет были подняты в воздух четыре разные машины – МС-21, модернизированный Ту-160, легкий транспортник Ил-112В, а также тяжелый беспилотник "Охотник". "Это подчеркивает, что в ключевых направлениях авиастроения у нас есть передовые продукты. Хотя для этого приходится держать компетенции во всех сегментах, что зачастую непросто", – отметил глава ОАК.

Ранее сообщалось, что ОАК в 2017 году намерена построить 152 самолета, в 2018-м – 194, а в 2019-м – 203. В 2012 году ОАК произвела 94 самолета, в 2013-м – 111, в 2014-м – 159, а в 2016 компания произвела 143 самолета всех типов, передает "РИА Новости".