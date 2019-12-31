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Daily Mail (Великобритания): новый русский танк с унитазом на борту

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Сборная масштабная модель танка Т-14 "Армата"
Сборная масштабная модель танка Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Кремль называет танк Т-14 «Армата» с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов. Там появился унитаз со смывом, сообщает «Дейли мейл».

- Говорят, что Т-14 "Армата" - это самая современная и сложная бронированная машина в истории.

- Имеющийся в танке унитаз позволит экипажу выполнять длительные боевые задачи.

- Прежде танкисты испражнялись в ящики для боеприпасов.

- Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время нет унитазов.

Россия снова вышла в мировые лидеры, создав первый в мире танк за три миллиона фунтов стерлингов (242 миллиона рублей), в котором имеется унитаз со смывом.

Кремль называет танк Т-14 "Армата" с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов, которые они называли "путинские жестянки" ('Putin's Poo Tins').

Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.

У этого танка самое современное и мощное оборудование, включая 125-мм гладкоствольную пушку, не поддающуюся снарядам броню, два пулемета и компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цель.

Скорость танка составляет более 80 километров в час.

В интервью Mirror Online Илья Баранов, работающий в военной компании, производящей этот танк, рассказал, что новейшая разработка снимает все проблемы, связанные с посещением туалета.

"Армата" позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. "С этой целью для танка была разработана новая система жизнеобеспечения, или попросту говоря, унитаз".

Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время унитазов нет.


Шанталь Эдмундс (CHANTALLE EDMUNDS)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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