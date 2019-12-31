Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

ЦАМТО, 30 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам собеседника агентства, компания уже ведет переговоры с зарубежными партнерами.

МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера.

Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений: управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; корректируемые авиационные бомбы; неуправляемые ракеты; авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.

Истребитель способен решать широкий спектр задач, в том числе наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; перехватывать современные средства воздушного нападения.

Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.