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ЦАМТО

Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

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Летчик-испытатель Михаил Беляев у истребителя МиГ-35
Летчик-испытатель Михаил Беляев у истребителя МиГ-35.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 30 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам собеседника агентства, компания уже ведет переговоры с зарубежными партнерами.

МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера.

Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений: управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; корректируемые авиационные бомбы; неуправляемые ракеты; авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.

Истребитель способен решать широкий спектр задач, в том числе наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; перехватывать современные средства воздушного нападения.

Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-35
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АФАР
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