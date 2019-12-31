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ЦАМТО

Минобороны получит модернизированные Су-34М по новому контракту

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны РФ

ЦАМТО, 30 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по новому контракту с Минобороны России будет поставлять фронтовые бомбардировщики в модернизированном варианте Су-34М, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"По новому контракту мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться", – сказал Ю.Слюсарь.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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