Анонсирована разработка новых видов вооружений для истребителя Су-57

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что планируется создание новых видов вооружения для нового российского истребителя пятого поколения Су-57.

На данный момент полным ходом идут испытания двигателя второго этапа, которым оснастят самолет. По словам главы ОАК, истребитель будет способен нести большее количество видов вооружения, чем с двигателями первого этапа. Причем вооружения как уже существующего, так и находящегося в стадии разработки. Боевая машина сможет выполнять новые функции и решать новые задачи, поэтому ее испытания будут продолжены.

Что касается крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае, то этот горький опыт будет изучен, учтен и использован. Именно это является одной из задач расследования аварии. Юрий Слюсарь отметил, что в процессе испытаний подобные инциденты не исключены, ведь перед сдачей машины в эксплуатацию она проходит жесткие, сложные и интенсивные испытания.

Гендиректор добавил:

Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии.

Но самое главное, отметил Слюсарь, что пилот, попавший в аварию, остался жив.

Ранее сообщалось, что после истребители Су-57 в перспективе планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». О том, будут ли эти ракеты полностью идентичны тем, которые сегодня эксплуатируются на МиГ-31, или же речь идёт о специальной модификации "под Су-57", на данный момент не уточняется.