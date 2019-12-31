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Алжир сделал заявку на новейший российский истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Алжир станет первым иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57.

Контракт на поставку 14 самолетов уже подписан, цитирует РГ портал Menadefense. Также ВВС Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Заключен еще один контракт - на поставку в будущем двух эскадрилий истребителей по мере естественного выхода из состава ВВС нынешних самолетов.

Переговоры о закупке Су-34 и Су-35 велись долгое время и сопровождались дебатами в алжирском правительстве на тему, что лучше: купить побольше уже знакомых Су-30, заказать новые самолеты российского производства или обратиться к другой стране. Однако усиление ВВС Марокко целым полком истребителей F-16 Viper и появление у Италии самолетов пятого поколения F-35 подтолкнули алжирские власти к принятию решения.

Су-57 был тщательно изучен во время визита алжирской делегации на МАКС-2019, а представитель страны стал одним из немногих иностранцев, кому довелось опробовать машину на тренажере.

Поставки должны быть завершены в 2025 году - к тому времени алжирская армия развернет две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34. Переучивать пилотов на новую технику станут на российских Як-130.

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