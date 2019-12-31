Войти
Военно-промышленный курьер

«Сумасшедшие русские Крокодилы» утюжат Триполи

4108
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Эрдоган все же решил вмешаться в ливийский конфликт. В настоящее время в парламенте Турции заканчивается процедура утверждения посылки турецких войск в Ливию для оказания помощи «Правительству национального согласия» (GNA). Однако, Анкара боится не успеть, поэтому в Триполи из Сирии переправлена большая партия протурецких боевиков.

Формирование «Сирийской национальной армии» (SNA) численностью около 150 человек уже вступило в бой, отбив у «Ливийской национальной армии» (LNA) один из районов ливийской столицы. Вскоре ожидается прибытие второй партии боевиков такого же количества.

В свою очередь «Ливийская национальная армия» (LNA) фельдмаршала Хафиза Хафтара ввела в бой российские ударные вертолёты Ми-35, которые начали зачистку улиц Триполи. «Вертушки» проносятся над жилыми кварталами, готовясь снести любое сопротивление.

Протурецкие боевики прекрасно знакомы с российскими вертолетами и их возможностями, поэтому даже не пытаются вести по ним огонь, так как расплата последует мгновенно. Опубликовано видео, где видно - джихадисты попрятались по норам, когда появился Ми-35. Вместо попытки его сбить вслед вертолету звучат проклятия и возгласы «Аллах Акбар».

Эксперты отмечают, что ранее считалось, что вертолёты Ми-35 не приспособлены для нанесения ударов над городом, однако, LNA доказывает обратное. В армии Халиф Хафтара называют российские боевые машины «российскими сумасшедшими Крокодилами». 

Под этим подразумеваются фантастическими возможности ударных вертолетов, которые были неоднократно продемонстрированы в Ливии и Сирии, пишет портал Free News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ми-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
31.12.2019
Сорвать военные планы Турции. Египетские F-16 над Ливией
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
18.10.2016
Столтенберг: "Итальянцы тоже присоединятся к НАТО у российской границы" (La Stampa, Италия)
06.04.2016
Возмездие без дозаправки
25.06.2012
Чем чревато уничтожение турецкого истребителя: сравнение военных потенциалов Сирии и Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов