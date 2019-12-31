«Сумасшедшие русские Крокодилы» утюжат Триполи

Эрдоган все же решил вмешаться в ливийский конфликт. В настоящее время в парламенте Турции заканчивается процедура утверждения посылки турецких войск в Ливию для оказания помощи «Правительству национального согласия» (GNA). Однако, Анкара боится не успеть, поэтому в Триполи из Сирии переправлена большая партия протурецких боевиков.

Формирование «Сирийской национальной армии» (SNA) численностью около 150 человек уже вступило в бой, отбив у «Ливийской национальной армии» (LNA) один из районов ливийской столицы. Вскоре ожидается прибытие второй партии боевиков такого же количества.

В свою очередь «Ливийская национальная армия» (LNA) фельдмаршала Хафиза Хафтара ввела в бой российские ударные вертолёты Ми-35, которые начали зачистку улиц Триполи. «Вертушки» проносятся над жилыми кварталами, готовясь снести любое сопротивление.

Протурецкие боевики прекрасно знакомы с российскими вертолетами и их возможностями, поэтому даже не пытаются вести по ним огонь, так как расплата последует мгновенно. Опубликовано видео, где видно - джихадисты попрятались по норам, когда появился Ми-35. Вместо попытки его сбить вслед вертолету звучат проклятия и возгласы «Аллах Акбар».

Эксперты отмечают, что ранее считалось, что вертолёты Ми-35 не приспособлены для нанесения ударов над городом, однако, LNA доказывает обратное. В армии Халиф Хафтара называют российские боевые машины «российскими сумасшедшими Крокодилами».

Под этим подразумеваются фантастическими возможности ударных вертолетов, которые были неоднократно продемонстрированы в Ливии и Сирии, пишет портал Free News.