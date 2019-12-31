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Российская газета

СМИ назвали первого покупателя Су-57

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Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

Алжир станет первым иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57.

Контракт на поставку 14 самолетов уже подписан, пишет портал Menadefense. Также ВВС Алжира заказали по 14 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. Заключен еще один контракт - на поставку в будущем двух эскадрилий истребителей по мере естественного выхода из состава ВВС нынешних самолетов.

Переговоры о закупке Су-34 и Су-35 велись долгое время и сопровождались дебатами в алжирском правительстве на тему, что лучше: купить побольше уже знакомых Су-30, заказать новые самолеты российского производства или обратиться к другой стране. Однако усиление ВВС Марокко целым полком истребителей F-16 Viper и появление у Италии самолетов пятого поколения F-35 подтолкнули алжирские власти к принятию решения.

Су-57 был тщательно изучен во время визита алжирской делегации на МАКС-2019, а представитель страны стал одним из немногих иностранцев, кому довелось опробовать машину на тренажере.

Поставки должны быть завершены в 2025 году - к тому времени алжирская армия развернет две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34. Переучивать пилотов на новую технику станут на российских же Як-130.


Антон Валагин

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Невоенный Фарнборо
5 комментариев
№1
31.12.2019 10:09
Умные люди сначала насытят самолетами свои ВВС в большом количестве , а потом подают зарубеж.. а дураки сначала продают другим суперсекретные вооружения .
-1
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№2
31.12.2019 12:11
в США тоже идиоты сидят ? они свои ВВС на Фу-35 не перевели , а уже больше сотни за рубеж поставили.
нам нужны покупатели , потому что после окончания госзаказа предприятия простаивают и начинают сокращать персонал , уже на заводе где клепают Су-34 хотели масштабные сокращения провести  и что бы этого не случилось наши опять Су-34 дозаказали .
а Алжир надо поддерживать , он много нашей техники покупает . по ходу после индусов вторые по объему наших заказов .
ЗЫ новость порадовала .
+4
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№3
31.12.2019 14:04
В США не верят:
Блеф: на Западе опровергли поставки Су-57 Алжиру
0
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№4
31.12.2019 17:06
Цитата, forumow сообщ. №3
Вроде как на Российскую газету ссылаются. Куда уж надёжнее источник. Официальная газета правительства.
Надеюсь, что не фейк.
0
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№5
31.12.2019 17:45
Цитата
Поставки должны быть завершены в 2025 году - к тому времени алжирская армия развернет две эскадрильи Су-30МКА, одну МиГ-29М2, одну Су-35, одну Су-57, две эскадрильи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24 и одну Су-34.
Кмк, в 2025 поставки Су-57 могут лишь начаться, в лучшем случае. Именно поэтому закупают и Су-35, как промежуточное решение.
0
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