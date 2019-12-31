NORINCO поддержит модернизацию танков "Тип-85-IIAP" СВ Пакистана

ЦАМТО, 30 декабря. По информации индийского агентства IANS, Китайская северная промышленная корпорация NORINCO заключила с подразделением пакистанской компании Heavy Industries Taxila соглашение о проведении капремонта ОБТв "Тип-85-IIAP" СВ Пакистана.

Согласно его условиям, NORINCO окажет Heavy Industries Taxila содействие в капитальном ремонте ОБТ "Тип-85-IIAP".

Как заявлено, первый этап капитального ремонта уже завершен. На втором этапе проекта NORINCO получила аванс в размере 27,834 млн. долл. за капитальный ремонт 106 танков.

Источники сообщили, что после получения оплаты NORINCO приступила к реализации второго этапа и планирует увеличить огневую мощь пакистанских танков.

По данным IANS, на вооружении СВ Пакистана имеется в общей сложности 268 танков "Тип-85-IIAP", которые были закуплены в Китае в конце 1990-х гг.