Войти
ЦАМТО

NORINCO поддержит модернизацию танков "Тип-85-IIAP" СВ Пакистана

704
0
0
Флаги Пакистана и Китая
Флаги Пакистана и Китая.
Источник изображения: regnum.ru

ЦАМТО, 30 декабря. По информации индийского агентства IANS, Китайская северная промышленная корпорация NORINCO заключила с подразделением пакистанской компании Heavy Industries Taxila соглашение о проведении капремонта ОБТв "Тип-85-IIAP" СВ Пакистана.

Согласно его условиям, NORINCO окажет Heavy Industries Taxila содействие в капитальном ремонте ОБТ "Тип-85-IIAP".

Как заявлено, первый этап капитального ремонта уже завершен. На втором этапе проекта NORINCO получила аванс в размере 27,834 млн. долл. за капитальный ремонт 106 танков.

Источники сообщили, что после получения оплаты NORINCO приступила к реализации второго этапа и планирует увеличить огневую мощь пакистанских танков.

По данным IANS, на вооружении СВ Пакистана имеется в общей сложности 268 танков "Тип-85-IIAP", которые были закуплены в Китае в конце 1990-х гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Компании
Norinco
Похожие новости
11.01.2018
СВ Пакистана приступили к испытаниям китайского танка VT4
25.11.2014
Пакистан может приобрести китайские танки VT-4
04.09.2013
Танки Поднебесной
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов