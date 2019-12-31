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ЦАМТО

Из РСЗО "Пинака" выполнена залповая стрельба

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Залп РСЗО Pinaka Mark-1.
Залп РСЗО Pinaka Mark-1.
Источник изображения: defenceforumindia.com

ЦАМТО, 30 декабря. Минобороны Индии сообщило о проведении серии испытательных пусков с применение реактивной системы залпового огня "Пинака", разработанной Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).

Первые испытания состоялись 19 декабря и предусматривали пуск одного реактивного боеприпаса на дальность 75 км. Вторые испытания состоялись 20 декабря на комплексном полигоне в Чандипуре у побережья Одиши. Их целью была проверка эффективности РС для поражения цели на малой дальности, готовности боевой части и неконтактного взрывателя, а также возможности выполнения залповой стрельбы.

Два РС "Пинака" были запущены в режиме залпа с интервалом 60 секунд между выстрелами. Оба снаряда с высокой точностью поразили мишень, расположенную на дальности 20 км. РС были оснащены боевой частью с неконтактным взрывателем. Их полет отслеживался несколькими системами, включая телеметрические, радиолокационные, электронно-оптические (EOTS), что позволило подтвердить заявленные характеристики боеприпаса.

Как сообщал ЦАМТО, испытательные стрельбы 214-мм РСЗО "Пинака" Mk.2, являющейся усовершенствованной версией принятой на вооружение в 2007 году РСЗО "Пинака" Mk.1 национальной разработки, продолжаются уже длительное время.

Артиллерийская часть боевой машины, включающая два ТПК по 6 РС в каждом, смонтирована на базе производимого по лицензии шасси "Татра-815" с колесной формулой 8x8.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
Компании
DRDO
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