Гендиректор ОАК раскрыл подробности нового контракта с Минобороны

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по новому контракту с Минобороны России будет поставлять фронтовые бомбардировщики в модернизированном варианте Су-34М. Об этом генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 30 декабря.

«По новому контракту мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант», — сказал глава авиастроительной корпорации.

Он отметил, что самолет очень перспективный, и выразил уверенность, что аппарат «еще долгие годы будет модернизироваться и производиться».

Ранее, в декабре, СМИ со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщали, что к 2022 году будет создан опытный образец модернизированного Су-34 поколения 4++. Среди изменений, которые будут внесены, отмечались улучшенная радиолокационная станция (РЛС), новый навигационный комплекс и системы индикации информации в кабине пилотов.

В ноябре Россия получила первые заявки от неназванных иностранных заказчиков на поставку на этот вид бомбардировщика.

Су-34 создан для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любой погоде. В нем используется управляемое вооружение класса «воздух–поверхность» и «воздух–воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, а боевая нагрузка — до 8 т.

Самолет начали разрабатывать в 1986 году. Серийные варианты бомбардировщика проходили испытания с 2006 по 2011 год. В марте 2014 года он был принят на вооружение Военно-воздушных сил России.