Войти
Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" ввёл в Москве новую систему организации воздушного движения

810
0
0
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая очередь унифицированной интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения (КСА ПИВП ГЦ-1) для Главного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) успешно внедрена в штатную эксплуатацию, сообщил в понедельник концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Это существенный шаг в реализации Стратегии развития аэронавигационной системы Российской Федерации до 2030 года", - заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий, которого цитирует пресс-служба концерна.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработчик системы.

Савицкий сообщил, что, в отличие от предыдущего поколения автоматизированных систем, новая разработка обеспечивает автоматизацию всех технологических задач Главного центра ЕС ОрВД, включая, в частности, процессы внетрассового планирования и т.д.

"В частности, КСА ПИВП ГЦ-1 не просто осуществляет автоматический форматно-логический контроль поступающих сообщений, но и рассчитывает для каждого полета 4D-траекторию (профиль полёта), с использованием которой обеспечивается в реальном времени проверка поданной заявки на наличие конфликтов, перегрузок элементов воздушного пространства, несоответствий его структуре", - отметил Савицкий.

По его словам, помимо полного набора современных функциональных возможностей, связанных с приемом, обработкой, хранением и рассылкой сообщений о движении воздушных судов, КСА ПИВП ГЦ-1 полностью автоматизирует процессы организации потоков воздушного движения. В системе также реализован гибкий инструментарий для формирования представления полученных данных в табличных и графических формах. "С целью оптимизации потоков при обнаружении перегрузок отдельных элементов воздушного пространства в КСА ПИВП ГЦ-1 реализована автоматическая прокладка альтернативной оптимальной 4D-траектории с учетом действующих ограничений в обход перегруженных элементов воздушного пространства", - сказал Савицкий.

Он также сообщил, что "за счет гибкого механизма настроек и применения технологий искусственного интеллекта алгоритм приема и обработки входящих сообщений, реализованный в КСА ПИВП ГЦ-1, позволяет исправлять значительное количество типовых ошибок и автоматически разбирать сложные сочетания в последовательности прихода сообщений".

В октябре текущего года АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" совместно с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и предприятиями российской промышленности завершило реконструкцию технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупнённого центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения. Проект, в котором генеральным подрядчиком является АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был реализован в соответствии с подпрограммой "Гражданская авиация" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ГосОрВД
Проекты
AI
Евросоюз
Похожие новости
18.12.2017
Комментарии к новости
11.10.2017
"Алмаз-Антей" сдал в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением
31.03.2017
Арбитражный суд Москвы признал неправомерным иск ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
07.11.2016
Дмитрий Савицкий: новая система "Алмаз-Антея" поможет изменить структуру воздушного пространства над Москвой
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов