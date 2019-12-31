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Деловая газета "Взгляд"

Грузия собралась выпускать беспилотные вертолеты

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Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили.
Источник изображения: www.bbc.com

Грузинский военный научно-технический центр «Дельта» готовится к выпуску многофункциональных беспилотных вертолетов, которые можно будет использовать как при разведке, так и во время наступательных операций, а также для гражданских нужд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на журнал «Арсенали».

По данным издания, вертолет будет вооружен противотанковыми ракетами и осуществлять полеты на максимально низкой высоте на расстояние до 150 километров.

С подготовкой к выпуску был ознакомлен министр обороны страны Ираклий Гарибашвили.

"Дельта" уже успешно выпускает и продает за рубеж, в частности, в Саудовскую Аравию и Индонезию, бронемашины различной модификации.

Предприятие также выпускает и реализует за границу, а также поставляет в Силы обороны Грузии реактивные системы залпового огня, минометы и иное вооружение и амуницию.

Между тем в августе в России начались заводские испытания беспилотника вертолетного класса VRT300.


Дмитрий Александров, Тбилиси

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Страны
Грузия
Индонезия
Ирак
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
VRT300
Проекты
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