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Новый Су-57 получит суперсовременное оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о новых вооружениях для истребителей Су-57.

Слюсарь сообщил, что в данный момент проводятся интенсивные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

«Самолет может применять больше количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции новые задачи испытания будут продолжаться», - отметил гендиректор ОАК.

Он уточнил, что для усовершенствования истребителя будут использоваться данные расследования комиссии о крушении самолета этого типа в Хабаровском крае. Слюсарь указал, что испытания новой техники нередко сопровождаются инцидентами и главное, что пилот остался жив. «Машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. Даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии», - добавил он.

Су-57 - отечественный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов наземных, надводных и воздушных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Истребитель отличается высокой маневренностью, оснащен высокотехнологичным комплексом бортового оборудования.

Контракт на поставку в Вооруженные силы РФ 76 Су-57 был подписан в уходящем году, сообщает РИА Новости. В настоящее время продолжаются испытания самолета. Минобороны России сообщало, что Су-57 хорошо продемонстрировал себя в Сирии.

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Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
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Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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