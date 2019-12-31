Оборонительный фонд Евросоюза вносит раскол в ряды НАТО

Вашингтон раскритиковал инициативу Брюсселя по созданию оборонительного фонда. А ведь раньше ни одна встреча НАТО не обходилась без обвинений США в адрес европейцев за слишком низкие расходы на оборону.

Об этом пишет - статье на сайте германского телеканала Das Erste обозреватель WDR Хельга Шмидт.

Эти обвинения начались ещё при администрации Барака Обамы, напоминает Шмидт. Однако сейчас в Брюсселе протирают глаза, поскольку теперь Вашингтон раскритиковал попытки ЕС по созданию оборонительного фонда, который поспособствовал бы росту самостоятельности европейской военной отрасли. По словам депутата Европарламента Михаэля Галера, давление США связано с тем, что американская сторона опасается своей недостаточной вовлеченности в данный проект.

Поначалу американцы пытались предотвратить появление оборонительного фонда, теперь же они настаивают на том, чтобы американские военные предприятия также получили доступ к его средствам. Как напоминает Шмидт, цель европейского оборонительного фонда - повысить эффективность европейской оборонительной политики. Это необходимо, поскольку на данный момент в ЕС нет единого подхода, что приводит к дополнительным затратам: на вооружении стран Европы состоит более 170 различных типов боевых систем, что в 6 раз больше, чем у США.

Эксперт немецкого совета по внешней политике Яна Пуглирин считает, что отношение США к идее фонда парадоксально, поскольку именно американцы долгое время призывали европейцев к большей самостоятельности и большему вкладу в оборонительную сферу.

Впрочем, внутри ЕС также есть противоречивые мнения относительно оборонительного фонда, отмечает Das Erste. К примеру, Финляндия предложила понизить объем средств фонда - с предложенных € 13 млрд до € 6 млрд.

По мнению Пуглирин, такие предложения угрожают идее европейской стратегической автономии: «Не все страны-члены ЕС разделяют идею стратегической автономии. Для многих из них НАТО остаётся приоритетом».