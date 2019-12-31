США ответили «Катюше» ударами по базам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Американские вооружённые силы нанесли удары по нескольким объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Речь идёт о складах с оружием и командных пунктах, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

В заявлении говорится, что «точечные оборонительные удары» по пяти объектам «Хезболлы» были нанесены «в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам», сообщает RT.

Три подвергшихся ударам объекта находятся в Ираке и два в Сирии. По данным Al Arabiya, в Ираке в результате действий ВС США погибли пять и были ранены 14 человек.

Накануне, в результате ракетного обстрела иракской военной базы К1 вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданин США, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. При атаке использовались ракеты типа «Катюша».