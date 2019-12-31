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США ответили «Катюше» ударами по базам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские вооружённые силы нанесли удары по нескольким объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Речь идёт о складах с оружием и командных пунктах, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

В заявлении говорится, что «точечные оборонительные удары» по пяти объектам «Хезболлы» были нанесены «в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам», сообщает RT.

Три подвергшихся ударам объекта находятся в Ираке и два в Сирии. По данным Al Arabiya, в Ираке в результате действий ВС США погибли пять и были ранены 14 человек.

Накануне, в результате ракетного обстрела иракской военной базы К1 вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданин США, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. При атаке использовались ракеты типа «Катюша».

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
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2 комментария
№1
31.12.2019 10:14
Фейк об ударах по американцам.
0
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№2
31.12.2019 17:53
Фейк не фейк, но пишут, что в Ираке эвакуируют американское посольство.
0
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