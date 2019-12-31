Как армия и флот встретят Новый год

Военные не зовут Деда Мороза со стороны - всегда есть таланты в казарме.

Солдат по призыву служит один год, поэтому шанс встретить Новый год в казарме среднестатистическому молодому человеку выпадает только раз в жизни.

Приходится слышать: Новый год для солдата - событие не всегда запоминающееся. Ничего особенного. Но большое видится на расстоянии. "Ничего особенного" - это на гражданке: тазик "Оливье", шампанское и водка, тяжелое похмелье. В армии все совсем иначе.

На всю оставшуюся жизнь

В распорядке дня 31 декабря - обычный день. Подъем в 06.00, 06.30 или в 07.00 (это зависит от части). Зарядка, завтрак, обед, занятия по боевой и физической подготовке...

Дыхание праздника начинается с ужина: бойцам дополнительно выдают конфеты и мандарины.

В воинской части с хорошими традициями на собранные солдатами деньги накроют стол: фрукты, пирожные и мясные рулеты. За час-полтора до полуночи придет командир части или его зам, поздравит личный состав.

Если в казарме есть таланты, то собственными силами организуют концерт. Могут быть какие-то викторины и соревнования. Ну а в основном - за праздничным столом и у телевизора. Без приключений: исключено даже безалкогольное пиво или шампанское. На столе только газировка и соки.

Отбой не в 22.00 - 23.00, как обычно, а в 01.00 - 02.00. 1 января дадут поспать на час-два больше.

Зато наутро солдат проснется как младенец, без похмелья. И в этом изюминка. Ну кто еще в нашей стране встречает утро 1 января хорошо выспавшись, да еще и с легкой головой?

Без Снегурочки

Как в армии с Дедом Морозом и Снегурочкой?

Строго говоря, волшебных персонажей в армии много. В январе в некоторых гарнизонах даже устраивают смотр-конкурс Дедов Морозов: соревнуются, в частности, в подготовке новогодней формы одежды. Но все они трудятся при Домах офицеров и нацелены на то, чтобы обеспечить праздник членам семей кадровых военных.

Если сочетание "Дед Мороз" и "форма одежды" у вас вызывает улыбку - напрасно потешаетесь. С прошлого года на одном Деде Морозе провели испытания армейского экзоскелета. Вполне успешные. Отечественная разработка от "Ростеха" позволяет "дедушке" без усилий переносить груз до 70 кг. Экзоскелет изготовлен из углепластика, повторяет ножные, тазовые и спинные суставы человека, принимая нагрузки на себя, чем разгружает опорно-двигательный аппарат. Работает без аккумуляторов. Так что, если Родина прикажет, военные Деды Морозы смогут носить огромные мешки с подарками.

Вне Дома офицеров Дед Мороз тоже есть: в казарме в него наряжают кого-то из офицеров или солдат. А вот со Снегурочками в армии плохо. Женщины, конечно, служат, но контрактницы и дамы-офицеры Новый год встречают дома. И в Снегурочку может нарядиться только солдат. Но добровольцев мало - по вполне понятным причинам. Не мужское дело.

Елки особого назначения

Я написал: армия веселится "на сухую". Но есть исключение: алкоголь легален на подводных лодках, надводных кораблях с ядерной энергетической установкой и на судах-разведчиках.

На флоте традиция ежедневной чарки уходит в глубину веков. Начиная с петровских времен матросам выдавали в сутки 120 г хлебного вина (водки). За проступок алкоголя могли лишить. Сегодня это не поощрение, поэтому отлучить от чарки нельзя. По данным НИИ питания и диетологии, влияние небольших доз алкоголя на организм человека позитивно: улучшает пищеварение и повышает иммунитет.

Подводникам выдают красное сухое вино: 100 грамм в сутки.

Это не значит, что на всех субмаринах экипажи будут отпиваться "красненьким". Правило "100 грамм в сутки" работает лишь в море: если корабль покинет гавань на шесть и более часов. Ходят слухи, что вино дают только тем, кто служит на атомных лодках. Это не так. Экипажи дизель-электрических субмарин тоже получают вино. Отличие в закуске: на ядерных дают еще и лососевую икру: 5 грамм в сутки. На дизельных - нет.

Впрочем, всех подводников кормят отлично. В частности, в сутки каждому положено: мяса - 250 г, печени - 30 г, сырокопченой колбасы - 30 г, рыбы - 150 г, балыка - 5 г, масла коровьего - 50 г, молока - 200 мл, сметаны - 20 г, творога - 30 г, сгущенного молока - 40 г, яиц куриных - 1 шт., сыра твердых сортов - 20 г.

И это - в будни. А 31 декабря на праздничном столе моряков будут пельмени. Традиция.

Во время похода по спутниковой связи моряки могут позвонить родным и близким. Обязательно перед Новым годом на корабле проводят смотры на лучшее оформление кубриков. В почете конкурсы с силовыми упражнениями: например, кто больше отожмется. Будет много поздравлений: от Верховного главнокомандующего, от командования ВМФ и конкретного флота.

С елками - по-разному. На субмаринах, особенно дизельных, места для них просто нет. Зато на надводных крейсерах новогодние елки в походе обычно устанавливают на вертолетной площадке.

Сейчас, когда вы читаете эти строки, фрегат "Адмирал Эссен" в Средиземном море усилил нашу эскадру, океанографическое судно ВМФ "Адмирал Владимирский" совершает кругосветку, а корабли Балтфлота направляются в Иран... Тысячи наших моряков встретят Новый год в море.

Как это ни банально прозвучит, но они там для того, чтобы мы здесь, дома, могли весело и беззаботно провести праздники за столом, среди родных и близких.

А как у них

Сметаны - вдоволь

В белорусской армии солдат срочной службы может встретить Новый год как один, так и два раза. Это зависит от призыва и от образования: с высшим служат год, со средним - полтора.

Самая колоритная встреча Нового года у пограничников: в "Беловежской пуще" они символически пропускают Новый год через границу. Дед Мороз обещает в новогоднюю ночь помогать им в борьбе с нарушителями.

В обычных частях белорусской армии Новый год празднуют 31 декабря после вечерней поверки. В казармах наряжают елки и накрывают столы - основные блюда готовят армейские повара (жареная курица с картофелем), но принято сбрасываться и докупать лимонад, соки, торты и пирожные. За несколько минут до полуночи все слушают поздравление президента. Дальше - застолье, соревнования. Из самых популярных: поедание сметаны на скорость.

В Казахстане за пару часов до Нового года офицеры собираются в своих расположениях, чтобы поздравить личный состав. 31 декабря завтрак и ужин готовятся по стандарту, а в дополнение к обеду установлен праздничный паек: конфеты, печенье, соки. Из обязательных ритуалов просмотр телепередач по каналу "Хабар" и выступления главы государства.

Как и в РФ, в Казахстане срочная - один год, поэтому солдат встречает Новый год в казарменных условиях один раз в жизни.

В армии США полноценно отмечают Рождество (25 декабря). Новый год (1 января) - государственный праздник, но для военных просто короткий рабочий день.

Аналогичная картина и в британской армии. В честь Рождества премьер Борис Джонсон посетил Эстонию, где на базе НАТО размещены 850 британских военных, где примерил фартук и выступил в качестве солдатского повара.

Игорь Елков