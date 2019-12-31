В Ленинградской области связисты общевойсковой армии ЗВО освоили новейшие комплексы связи АПЕ-5

ЦАМТО, 30 декабря. В Ленинградской области в ходе тактико-специального занятия расчеты Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии ЗВО развернули сеть командных пунктов с использованием поступивших на вооружение в 2019 году комплексов АПЕ-5.

Связисты опробовали развертывание автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 на базе автомобиля КАМАЗ в полевых, стационарных условиях и при применении условным противником радиопомех.

Комплексы связи АПЕ-5 включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, сервера, видеоконференцсвязь и дополнительные электрогенераторы. Новый комплекс позволяет в разы сократить сроки развертывания и вхождения в связь.

Также военнослужащие подразделений автоматизированных пунктов управления в ходе комплексной тренировки объединили различные средства связи в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи "Редут", обеспечивающего надежную связь в широком диапазоне и имеющего возможность дистанционного управления антеннами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.