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ЦАМТО

Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных

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Вторая завершенная строительством для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка типа Scorpene S 51 Khanderi на ходовых испытаниях (c) ВМС Индии
Вторая завершенная строительством для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка типа Scorpene S 51 Khanderi на ходовых испытаниях (c) ВМС Индии.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 30 декабря. Индия планирует построить 24 подводные лодки, шесть из которых будут атомными. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на доклад, представленный ВМС в парламент страны.

"Запланированы восемнадцать подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подводных лодок", – говорится в докладе.

Согласно докладу, на данный момент на вооружении ВМС Индии состоит 15 неатомных субмарин и две атомные. Большинству неатомных подводных лодок более 25 лет. Возраст 13 субмарин от 17 до 32 лет.

Министерство обороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок в связи с задержкой строительства новых.

Активность ВМС Китая в водах Индийского океана выросла, поэтому в Индии было принято решение модернизировать инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки, отмечает агентство.

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Индия
Китай
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