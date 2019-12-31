Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных

Вторая завершенная строительством для ВМС Индии дизель-электрическая подводная лодка типа Scorpene S 51 Khanderi на ходовых испытаниях (c) ВМС Индии.

ЦАМТО, 30 декабря. Индия планирует построить 24 подводные лодки, шесть из которых будут атомными. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает телеканал NDTV со ссылкой на доклад, представленный ВМС в парламент страны.

"Запланированы восемнадцать подводных лодок с обычной энергетической установкой и шесть атомных ударных подводных лодок", – говорится в докладе.

Согласно докладу, на данный момент на вооружении ВМС Индии состоит 15 неатомных субмарин и две атомные. Большинству неатомных подводных лодок более 25 лет. Возраст 13 субмарин от 17 до 32 лет.

Министерство обороны Индии одобрило проведение работ по продлению срока службы подводных лодок в связи с задержкой строительства новых.

Активность ВМС Китая в водах Индийского океана выросла, поэтому в Индии было принято решение модернизировать инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки, отмечает агентство.