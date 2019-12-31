Результаты комиссии по крушению Су-57 используют для его улучшения

ЦАМТО, 30 декабря. Результаты работы комиссии по крушению новейшего истребителя Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"При испытаниях новой техники всегда возможны инциденты. Су-57 – это новая, высокотехнологичная, сложная техника. Прежде, чем пойти в эксплуатацию, машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии. Конечно, это неприятно. Но ситуация будет детально проанализирована, а результаты работы комиссии по расследованию мы используем для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным комплексом", – сказал Ю.Слюсарь.

Он отметил, что важнее всего, что летчик жив, и никто не пострадал.

Су-57 потерпел крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. По данным источника "РИА Новости", это был первый самолет, который должны были передать Минобороны до конца текущего года.