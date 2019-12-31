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Военное обозрение

Купим F-35, когда бюджет позволит: Греция предупредила Турцию

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис дал понять Турции, что Афины хотят диалога, предупредив, что располагают и сильными вооружёнными силами. Господин Мицотакис заявил об этом в ответ на десятки провокаций, осуществлённых, по его словам, турецкими боевиками.

«Военное обозрение» уже писало о военных планах Турции и возмущении Греции и ряда других стран политикой Анкары. В том числе указывалось на ноябрьское соглашение Правительства национального согласия Ливии о проведении так называемой морской границы с Турцией, вызвавшее резкую критику ряда стран, в том числе и Греции.

Греческий премьер-министр «оставил окно открытым», указав на возможность обращения в Международный суд в Гааге по поводу определения морских зон и континентального шельфа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Но что делать в том случае, если все аргументы в споре с Турцией исчерпаны, то есть политический диалог невозможен?

Тем не менее, Мицотакис подчеркнул необходимость разрешения спора с Турцией, но только не под давлением, близким к шантажу. В «горячем» сценарии победителя не будет.

Любопытно и следующее: Кириакос Мицотакис сообщил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос о приобретении истребителей F-35 пятого поколения, когда это позволят «бюджетные условия». На данный момент Греция не располагает средствами для приобретения заявленного ранее числа F-35 (речь шла о нескольких эскадрильях).

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Страны
Греция
Ливия
США
Турция
Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
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