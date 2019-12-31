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ЦАМТО

Northrop Grumman передала НАТО второй БЛА RQ-4D "Феникс" в рамках программы AGS

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Источник изображения: Фото: NATO

ЦАМТО, 30 декабря. Второй из пяти БЛА RQ-4D "Феникс", заказанный в рамках программы создания системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS, 19 декабря совершил посадку на авиабазе Сигонелла (Италия), совершив трансатлантический перелет.

Справочно: БЛА RQ-4D "Феникс" является адаптированной версией RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 ВВС США.

БЛА принял Генеральный директор Агентства наземной разведки НАТО (NAGSMA) бригадный генерал Фолькер Саманн (Volker Samanns).

Перелет через Атлантический океан с авиабазы "Эдвардс" (шт.Калифорния) в Италию полностью контролировалось пилотом на авиабазе "Сигонелла". БЛА вылетел 8:40 18 декабря и совершил посадку через 20 часов. Прибытие в Европу первой пары RQ-4D "Феникс" позволит провести их оценку для проверки соответствия указанным в контракте требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, целью программы AGS является поставка НАТО системы, обеспечивающей поддержку проводимых операций и осведомленность командования СВ, ВМС и ВМС Альянса о ситуации в любом регионе мира. Система также будет использоваться альянсом для защиты войск и гражданского населения, контроля границ, обеспечения безопасности на море и поддержки гуманитарных операций. Главной оперативной базой AGS выбрана авиабаза ВВС Италии "Сигонелла" (Сицилия).

Подписанный в мае 2012 года Агентством по управлению программой AGS (NAGSMA) с корпорацией Northrop Grumman контракт стоимостью 1,7 млрд. долл. предусматривал закупку и начальное обслуживание пяти БЛА большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40, оснащенных РЛС нового поколения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) MP-RTIP (носит обозначение AN / ZPY-2 в ВВС США), а также обширного комплекта средств связи, включая спутниковую.

Первоначально предполагалось, что система будет принята на вооружение в 2015 году, но по различным причинам поставка была перенесена на более поздний срок. Летные испытания первого БЛА RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 начались 29 декабря 2015 года. Он совершил посадку на авиабазе "Сигонелла" 21 ноября 2019 года. На текущий момент все оставшиеся БЛА находятся на разных этапах летных испытаний и будут переданы заказчику в 2020 году. После прибытия в Сигонеллу каждый аппарат пройдет комплексную оценку на соответствие требованиям контракта. Полностью система AGS будет передана НАТО после завершения испытаний ее наземного и воздушного компонентов в комплексе. Ожидается, что система достигнет состояния начальной готовности к боевому применению в первой половине 2020 года.

В настоящее время в программе AGS принимают участие 15 государств: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. Система AGS будет находиться в собственности НАТО и эксплуатироваться всеми странами-союзницами. Все члены блока получат доступ к данным, собранным с помощью AGS.

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1 комментарий
№1
31.12.2019 10:11
А мы еще только мечтаем о "тяжелых беспилотниках" .Уже Индонезия нас обогнала по производству беспилотников.
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