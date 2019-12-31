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Военное обозрение

Сорвать военные планы Турции. Египетские F-16 над Ливией

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Источник изображения: Master Sgt. Andy Dunaway, commons.wikimedia.org

Военно-воздушные силы Египта приступили к патрулированию воздушного пространства над Ливией с целью воспрепятствовать военному вмешательству Турции. Анкара развёртывает в Ливии военные формирования, для чего использует гражданскую авиацию.

Журналист и аналитик Бабак Тагвеи, изучающий конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает, что над Ливией появились египетские истребители F-16, сопровождаемые транспортным и заправочным самолётом Airbus A330 MRTT, принадлежащим Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Обе страны поддерживают маршала Ливийской национальной армии (LNA) Халифу Хафтара и правительство в Тобруке, которое, кстати, пользуется и поддержкой Российской Федерации, указывает польский ресурс Defence 24. ОАЭ осуществляет крупные поставки оружия LNA. В поставки входят бронетехника разных видов и китайские беспилотники Wing Loong. Последние поддерживают LNA с воздуха (вместе с вертолётами Ми-35 и истребителями МиГ-21).

В настоящее время LNA наступает на части Правительства национального согласия (GNA). Данное правительство признано международным сообществом и поддерживается Турцией. Между тем GNA со штаб-квартирой в Триполи обвиняется в сотрудничестве с исламистскими организациями. Кроме того, силы GNA регулярно получают оружие из Турции, в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и транспортные средства класса MRAP.

В ноябре 2019 года Правительство национального согласия заключило соглашение с Турцией о морской границе. Это соглашение получило резкую отповедь со стороны Греции, Египта и Кипра. Комментаторы отмечали, что соглашение нарушает интересы названных стран и противоречит общепринятым международным принципам. Указанное соглашение среди прочего «разрешает» Турции добывать кипрский газ.

Сама же Турция объявила, что отправит войска в Ливию для защиты правительства в Триполи (это было сделано до наступления Х. Хафтара). Другие государства региона, включая Египет, выступили категорически против такого решения. Согласно неофициальной информации, Греция, Египет и Тунис отказали Турции в доступе в воздушное пространство для проведения турецкой армией операции в поддержку Триполи.

Defence 24 полагает, что именно по этой причине Анкара решила направить туда «формирования боевиков из Сирии», которые сначала были переброшены в Турцию, а затем отправлены в Ливию на гражданских пассажирских самолётах, которые приземлялись в аэропортах, расположенных в районах, контролируемых Правительством национального согласия.

Такая тактика, надо заметить, серьёзно ограничивает возможности реакции других государств. Поэтому не исключается, что страны, окружающие Ливию, постепенно будут наращивать своё участие в противостоянии. Вывод: возможна дальнейшая эскалация конфликта в регионе.

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