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Военное обозрение

Инцидент с Су-57 изучили: самолёт обещают усовершенствовать

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Источник изображения: sukhoi.org

Итоги работы комиссии, изучившей инцидент с Су-57, лягут в основу совершенствования комплекса. Что до инцидента, то, по словам гендиректора ОАК, при испытаниях сложной техники они «всегда возможны».

Как сказал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Ю. Слюсарь, итоги работы комиссии, изучившей падение самолёта Су-57, в дальнейшем будут направлены на улучшение этого новейшего истребителя.

По словам господина Слюсаря, испытания новой техники всегда могут привести к инцидентам, а Су-57 — это и есть «высокотехнологичная сложная техника».

Также он отметил, что данные самолёты «налетали несколько тысяч полётов». Однако и с техникой подобного уровня «иногда случаются аварии».

Самое важное: лётчик жив, пострадавших нет, заключил Слюсарь.

Напомним, упомянутый Су-57 (Т-50), первый самолёт, который предполагалось передать Министерству обороны РФ до конца 2019 г., потерпел 24-го декабря крушение под г. Хабаровском. Пилот катапультировался.

На недавнем форуме «Армия-2019» стороны подписали контракт на поставку семидесяти шести Су-57 для ВКС. Однако до сих пор идут испытания. Ранее в Минобороны не раз заявляли, что самолёт прошёл успешные испытания в Сирийской Арабской Республике.

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