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Космонавт назвал причины проблем России в космосе

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Геннадий Падалка
Геннадий Падалка.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.

По словам Падалки, отрасль сдала за последние 20 лет. Он назвал первой причиной этого технологическое отставание, так как российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Также космонавт рассказал, что корабль «Союз» хоть и надежен, но давно устарел. Его все время модернизируют, суммарно корабль провел в космосе 878 суток, что является мировым рекордом.

Второй причиной космонавт назвал неэффективное использование выделяемых средств. Также, по словам Падалки, России не хватает квалифицированных специалистов из-за перекоса в сторону управленцев, юристов и экономистов. «Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза», — заявил космонавт. Из пилотируемой космонавтики, по его словам, в России не создали ничего нового.

Ранее в декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах создания лифта для доставки на Луну грузов. По его словам, окупить проект можно будет с выполнением частных зарубежных заказов, так как многие страны «рвутся в космос».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
01.01.2020 08:39
Не в бровь, а в глаз!

А Рогозин опять чушь порет.
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