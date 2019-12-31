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Известия.ru

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа.

«Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — цитирует его 30 декабря «РИА Новости».

Кроме того Слюсарь отметил, что для усовершенствования Су-57 будут использованы результаты расследования комиссии о крушении самолета данного типа в Хабаровском крае.

Глава ОАК указал, что при испытании новой техники всегда возможны инциденты, и главное, что летчик потерпевшего крушение Су-57 остался жив.

«Прежде чем пойти в эксплуатацию, машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии», — добавил он.

Истребители Су-57 относятся к самолетам пятого поколения, в конструкции которых задействованы стелс-технологии. Они предназначены для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Су-57 потерпел крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот катапультировался.

Ранее, в декабре, сообщалось, что Су-57 после 2030 года могут вооружить гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

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