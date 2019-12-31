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Российская газета

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

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Источник изображения: U.S. Navy via AP

Соединенные Штаты усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко.

По его словам, активность США в этом районе фиксировалась и раньше, но это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас же увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта. Российские военные внимательно следят за чукотским операционным направлением, подчеркнул Биличенко в эфире телеканала "Звезда".

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго отметил усилившееся сотрудничество в Арктике Москвы и Пекина. Он напомнил, что Вашингтон рассматривает нынешнюю ситуацию в мире как соперничество трех великих держав: США с Россией и Китаем. По его словам, именно поэтому Пентагон стремится усилить свой флот, в том числе количественно. Фогго подчеркнул, что есть серьезная заинтересованность в Арктике: "интерес в том, чтобы ситуация оставалась спокойной".

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