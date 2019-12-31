Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62

Как сообщило 27 декабря 2019 года ПАО "Вертолеты России", на летно-испытательной станции ПАО "Арсеньевская авиационная компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") в Арсеньеве (Приморский край) поднялся в воздух третий опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62. Подъем в режиме "висения" проводился в рамках выполнения предварительных испытаний и завершился успешно.

Второй (фактически ставший третьим) летный опытный образец вертолета Ка-62 (ОП-2) после первого полета на летно-испытательной станции ПАО "Арсеньевская авиационная компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина". Арсеньев, 27.12.2019 (с) ВКонтакте

Третий летный образец Ка-62 поднялся в воздух для оценки его общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Вертолет подняли в воздух летчики-испытатели АО "Камов" - разработчика Ка-62 (входит в холдинг "Вертолеты России"). Ранее машина успешно прошла серию испытаний в режиме наземных гонок. Далее ей предстоит пройти серию испытаний на базе АО "Камов" в Москве. В ближайшее время данный вертолет вместе двумя ранее выпущенными летными образцами Ка-62 приступит к программе сертификационных испытаний.

"Параллельно с подготовкой к сертиикационным испытаниям полным ходом идет подготовка к серийному производству Ка-62, которое мы планируем запустить в 2020-м году, - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. - Первые машины планирует приобрести администрация Приморского края. По завершении процесса сертификации, мы будем готовы к началу серийных поставок".

Комментарий bmpd. Как ожно судить, речь идет о начале летных испытаний в Арсеньеве фактически второго построенного летного опытного образца вертолета Ка-62 под обозначением ОП-2, который был изготовлен ААК "Прогресс" и был впервые публично продемонстрирован на Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года, однако в воздух поднят только теперь.

Таким образом, программа Ка-62 по-прежнему продвигается крайне медленно, продолжая печальные традиции этого рекордного долгостроя отечественного вертолетостроения (работы по изначальному проекту В-60 были начаты в ОКБ Камова еще в конце 1970-х годов). Первый первый летный опытный образец вертолета Ка-62 под обозначением ОП-1 (регистрационный номер RA-00000, осенью 2017 года замененный на RA-621), построенный ААК "Прогресс", выполнил первое висение еще 28 апреля 2016 года и совершил первый полет по полному профилю в Арсеньеве 25 мая 2017 года. Однако затем полеты на ОП-1 не производились девять месяцев и заводские летные испытания были возобновлены только 15 февраля 2018 года, продолжаясь весьма вяло.

Вторым фактически был поднят в воздух в августе 2019 года построенный ААК "Прогресс" третий летный опытный образец вертолета Rа-62 (ОП-3, бортовой номер "623"), демонстрировавшийся на ависалоне МКС-2019.

Кроме того, были построены два нелетных опытных образца Ка-62 - натурный ресурсный стенд Ка-62 №01РС (НС-762) для испытаний трансмиссии и несущей системы, находящийся в Кумертау, и построенный еще в 2013 году нелетный экземпляр (заводской номер 97876210102, регистрационный номер RA-62002), который с 2014 года используется для прочностных и ресурсных испытаний, проводимых на подрядной основе на предприятии Aviatest LNK в Риге (Латвия).

Вертолет Ка-62 оснащен двумя французскими турбовальными двигателями Safran Helicopter Engines (бывшая Turbomeca) Ardiden 3G. Первые летные опытные образцы Ка-62 оснащались редукторами и трансмиссиями несущего и хвостового винтов разработки австрийской компании Zoerkler Gears GmbH & Co. КG. Серийные вертолеты предполагается оснащать редукторами российского производства.