В Центре шторма: как офицеры-операторы охраняют безопасность страны

«Известия» впервые побывали в Национальном центре управления обороной

В декабре нынешнего года исполнилось пять лет одной из самых закрытых структур военного ведомства — Национальному центру управления обороной (НЦУО). Ежедневно в 10 часов утра сотни специалистов-операторов НЦУО заступают на боевое дежурство. В их руках национальная безопасность страны. «Известиям» впервые удалось попасть в этот центр и посмотреть изнутри, как его специалисты обеспечивают оборону России.

— Наш центр — это особый управленческий механизм, — рассказывает «Известиям» начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев. — При резком обострении обстановки центр на основе всестороннего анализа результатов мониторинга, используя методы математического моделирования, в минимально короткие сроки вырабатывает предложения руководству страны для принятия решений. А в исключительных случаях мы можем и отдавать санкционированные указания на выполнение первоочередных, неотложных действий. И речь здесь идет не только о непосредственном применении оружия и войск, но и о вопросах всестороннего обеспечения.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В режиме реального времени операторы НЦУО следят за тем, что происходит в мире, в России, а самое главное, в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе. Как говорят в центре, «мы видим всё. От взлетающей в США ракеты, до того, вовремя ли завтракают солдаты в Хабаровске».

Но специалисты не просто мониторят обстановку. В их руках есть все необходимые инструменты, чтобы мгновенно и адекватно отреагировать на любые внештатные или чрезвычайные ситуации. Или, как говорят в центре, на «экстремальные отклонения».

Максимальная безопасность

Национальный центр управления обороной находится в центре Москвы. Это несколько корпусов в обширном комплексе зданий Минобороны на Фрунзенской набережной, скрытых от взгляда посторонних. Объекты центра надежно защищены от прослушивания и несанкционированного проникновения.

Режим безопасности в НЦУО не просто строгий, а суровый. Прежде чем туда попасть, придется пройти несколько пунктов охраны. А потом сдать телефоны, компьютеры, планшеты, смарт-часы и даже фитнес-браслеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Такие жесткие меры, к сожалению, нельзя назвать лишними. Как говорят эксперты, война в киберпространстве уже идет. А Национальный центр управления обороной — это очень привлекательная цель.

— Сердцем программно-аппаратного комплекса НЦУО является центр обработки данных, — поясняет «Известиям» генерал-полковник Михаил Мизинцев. — В нем мы используем самые современные технологии и суперкомпьютеры. Они обеспечивают сверхвысокое быстродействие работы вычислительных средств, хранение и обработку огромного объема постоянной и оперативной информации.

Немного истории

Строительство зданий НЦУО началось 20 января 2014 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и под непосредственным руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Всего 333 дня потребовалось военным и специалистам военно-промышленного комплекса, чтобы возвести уникальный инженерно-технический комплекс, выстроить сложнейшую электронную систему и интегрировать ее. Официальным днем рождения центра здесь считают 19 декабря 2014 года — день заступления на боевое дежурство.

Сейчас на одном из этажей первого корпуса разместился небольшой, но очень интересный музей.

— Первые упоминания о дежурном генерале в военном ведомстве появились в российских документах в 1788 году, — рассказывает экскурсовод. — А уже в 1812 году в России была официально создана «служба дежурного генерала».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В 1960-е годы с появлением ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет СССР потребовался единый центр управления стратегическими силами в мирное и военное время. Так появился Центральный командный пункт Генерального штаба.

— ЦКП ГШ надежно обеспечивал своевременное применение стратегических ядерных сил и других сил и средств, стоящих на боевом дежурстве, адекватно складывающейся обстановке. Но в настоящее время этого недостаточно, — поясняет «Известиям» генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Три круга национальной безопасности

Основа НЦУО — это три центра управления (ЦУ). При этом у каждого свое уникальное предназначение.

— ЦУ стратегическими ядерными силами предназначен для управления применением оружия, в первую очередь ядерного, — рассказывает Михаил Мизинцев. — А вот в центре боевого управления ведут мониторинг военно-политической обстановки в мире, анализируют и прогнозируют развитие угроз для Российской Федерации или ее союзников.

По словам главы НЦУО, специалисты центра обеспечивают управление применением не только Вооруженных сил, но и других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований федеральных органов исполнительной власти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Специалисты третьего центра следят за повседневной жизнедеятельностью войск и работой оборонно-промышленного комплекса. Их ЦУ — это просторное помещение круглой формы. Рабочие места операторов находятся на специальных подиумах. У каждого специалиста свой терминал с несколькими мониторами. Дополнительно на стенах центра управления установлены круговые панорамные экраны. Там отображается вся актуальная и необходимая на данный момент информация.

Так, на одном из экранов нам показывают цех нижегородского авиастроительного завода «Сокол». В этот момент там модернизируют четыре сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 — видно, как работают авиастроители. При этом рядом с каждым ремонтирующимся самолетом спроецирована информация о степени его готовности. Также мы можем увидеть данные о том, какие работы сейчас проводятся на самолете и сроки их завершения.

На стенах центра управления повседневной жизнедеятельностью размещена бегущая строка. На нее выводится актуальная новостная лента как российских, так и иностранных средств массовой информации. Как поясняют нам специалисты НЦУО, если возникнет необходимость, в центре смогут также оперативно мониторить социальные сети и даже Telegram-каналы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В дежурную смену ЦУ повседневной жизнедеятельностью входят самые разные специалисты. К примеру, финансисты. Они в режиме реального времени следят за движением денежных средств по счетам, в том числе и за выплатой денежного довольствия.

Есть авиационные специалисты, которые наблюдают за тем, какие самолеты находятся в воздухе, а какие ждут своей очереди на аэродроме и готовятся к вылету. А вот операторы-«автомобилисты» мониторят трафик автомобильной техники. К примеру, какие колонны и с каким грузом находятся на маршрутах. Если с машинами произойдет поломка или внештатная ситуация, операторы ЦУ сразу же получат всю информацию.

Спорт и полиграф

Дежурство оператора НЦУО длится ровно сутки. Всё это время он неотрывно находится в помещении своего ЦУ за рабочим местом. Выделяется лишь небольшое время на прием пищи, а также четыре часа на сон. Примечательно, что только дежурным операторам национального центра, единственным во всех Вооруженных силах, разрешено носить специальные майки поло.

Во время суточного дежурства на офицере очень высокая нагрузка. Ему приходится в режиме реального времени обрабатывать большое количество секретных и совершенно секретных данных и оперативно принимать решения. При этом каждый оператор — это уникальный специалист, на подготовку которого уходит не один год. Поэтому личный состав Национального центра управления обороной находится под особым контролем в военном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Так, каждый офицер НЦУО несколько раз в год в обязательном порядке проходит психологическое тестирование и проверку на полиграфе. Если есть подозрения, он сразу будет снят с дежурства и взят на контроль. Для того чтобы операторы не выгорали на службе, в национальном центре есть специальный центр психологической разгрузки и целый спорткомплекс.

— Спорт очень хорошо помогает расслабиться перед суточным дежурством, — рассказывает руководитель спорткомитета национального центра. — Поэтому наши залы начинают работать с 6 часов утра. Офицеры стараются приехать пораньше и еще до заступления позаниматься спортом.

Будущее за искусственным интеллектом

Как рассказывает начальник НЦУО, в настоящее время в национальном центре осуществляется внедрение инновационных достижений в области искусственного интеллекта.

— Это позволит обеспечить существенное преимущество перед вооруженными силами иностранных государств, — поясняет генерал-полковник Михаил Мизинцев. — Искусственный интеллект можно назвать по праву третьей революционной инновацией в военном деле после изобретения пороха и ядерного оружия.

Реализация возможностей искусственного интеллекта в национальном центре направлена на прогнозирование проблем, которые ожидаются в будущих конфликтах, и формирование предложений по минимизации ущерба и управлению рисками национальной безопасности.

Алексей Рамм, Антон Лавров