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Новая израильская лазерная система перехвата воздушных шаров и мультикоптеров

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новая система перехвата воздушных шаров и мультикоптеров - "Клинок света"

Последние два года на границе с Сектором Газа АОИ [Армия обороны Израиля] и жители окрестных посёлков постоянно сталкиваются с относительно новой воздушной угрозой: запуск воздушных змеев и связок воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами, а также запуском мультикоптеров, как для разведки, так и для несения взрывных устройств или небольших бомб. Несмотря на активную работу в области предотвращения этой угрозы, до сих пор решение, способное достаточно герметично перекрыть воздушную границу с Сектором, не найдено.

И вот, 26.12.19, было опубликовано о создании ещё одной системы для борьбы с описанной угрозой: "Лаhав Ор" ("Клинок света"). Система находится в разработке уже полтора года, причём по заказу не АОИ, а Полиции Израиля. Её ведёт Главное управление связи ("Агаф Тикшув") полиции во главе с генерал-майором полиции Шаем Куперманом во взаимодействии с гражданской компанией "Оптидефенс" (OptiDefence). Финансирование - частично полиции, частично Управления НИОКР МО (МАФАТ), частично самой "Оптидефенс", но в целом большая часть приходится на долю государства. Также помогали также Технологическое управления СВ АОИ (ХАТАЛь) и частные вкладчики.

Главное управление связи полиции было создано в текущем виде в начале 2019 г. В его составе более 1,000 программистов и других специалистов в области высоких технологий. Среди прочего, Управление заведует компьютерными серверами полиции (десятки тысяч единиц) и имеет в своём составе собственный отдел НИОКР ("Махлекет Питуах Эмцаим Технологиим", сокращённо также МАФАТ).

Первоначальная инициатива разработки системы пришла со стороны двух работников фирмы "Оптисив" из кибуца Эйнат, доктора Уди Бен-Ами и доктора Рами Ахарони, а также профессора в области лазеров из университета Бен-Гурион Ами Ишая. Они обратились к командующему пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майору полиции Яакову Шабтаю. Шабтай вместе с МАФАТ проверили идею и одобрили её. После короткой организации и проверки осуществимости идеи началась разработка технологического демонстратора, занявшая всего 8 дней. Далее, около года назад, началась полномасштабная разработка, причём для этого была создана новая компания, "Оптидефенс", подписавшая соответствующий разговор с полицией. На оригинальное решение проблемы подана просьба на регистрацию патента.

Разработка сочетает собственный НИОКР и использование готовых и проверенных технологических решений, имеющихся на рынке (COTS - Commercial off-the-shelf). По словам подполковника полиции Амита Лифшица, и.о. начальника МАФАТ, важно было создать систему, работающую во взаимодействии с другими системами, в первую очередь для безопасности собственных ЛА, действующих в районе развёртывания "Лаhав Ор". Система находит цель с помощью видеокамеры, распознаёт её, отслеживает перемещение до момента применения лазера. Для поражения воздушного шара нужна доля секунды, для мультикоптера - несколько секунд.

В проекте принимали участие и предыдущий начальник МАФАТ, полковник полиции Офер Шенhав (именно в его каденцию началась разработка), директор и инженер проекта капитан полиции Ариэль Мизрахи и гражданский работник МАФАТ Эли Саадон. Система (точнее, уже второе поколение этой системы) уже готова для полевых испытаний. Они планируются на границе с Сектором летом, именно тогда террористы обычно массово запускают связки воздушных шаров. Параллельно идёт создание третьего поколения, с более мощным лазером. Со стороны МАФАТ над системой постоянно работают всего 2 человека, но когда есть авралы, помогает весь отдел.

Система выполнена в виде прицепа (но может быть установлена и в кузов автомобиля) и высоко мобильна, при необходимости её можно быстро перебросить с одного ТВД на другой. Например, из района Газы на границу с Ливаном или Сирией. Система автономна, имеет собственный генератор. Пока время её развёртывания занимает несколько часов, но по планам для окончательного варианта сократится до нескольких десятков минут.

Конкретные ТТХ системы, в т.ч. дальность действия, не публикуются. Соответственно полиция не сообщает, сколько нужно систем для перекрытия границы Сектора (65 км). Но есть оценки, что дальность действия лазера 2 км, т.е. одна система перекрывает 4-км участок границы, т.е. на всю границу понадобится около 20 систем (в т.ч. и для взаимного перекрытия зон поражения). В то же время можно ограничиться и гораздо меньшим количеством систем, поскольку шары-поджигатели запускают обычно в одних и тех же хорошо известных местах.

Цена прототипа "Лаhав Ор" около 1 млн долларов (по сравнению с десятками млн долларов для аналогов), а время изготовления - 4-6 месяцев. В серийном производстве цена системы будет существенно ниже, сократится и время изготовления.

Командующий МАГАВ генерал-майор полиции Яаков Шабтай.

Ссылки:

  1. Конец угрозы воздушных шаров? Новая система будет проверена летом, israeldefense, 26.12.19.
  2. Новая лазерная система будет перехватывать шары-поджигатели из Газы, israelhayom, 26.12.19.
  3. Новая лазерная система будет перехватывать шары-поджигатели, 7-й канал, 26.12.19.
  4. Новое оружие, которое нейтрализует шары-поджигатели и мультикоптеры, mako, 26.12.19.
  5. По заказу полиции разработан "Клинок света" для борьбы с огненным террором из Газы, newsru, 26.12.19.
  6. "Световой Клинок" - оружие против поджигателей Газы, mignews, 26.12.19.
  7. Первая в своём роде в мире: лазерная система, которая будет бороться с угрозой мультикоптеров и воздушных шаров из Газы, walla, 27.12.19.
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Израиль
Ливан
Сирия
Проекты
ИТ
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