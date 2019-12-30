Т-90 показал себя в Сирии как идеальный "антитеррористический" танк

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Танки Т-90 воюют в Сирии уже больше четырех лет. За это время российская машина показала себя максимально приспособленной к участию в таком конфликте низкой интенсивности против поддерживаемых США и их сателлитами бандформирований.

До сих пор нет точных данных, сколько "девяностых" было переброшено на Ближний Восток. По разным оценкам, речь идет, по меньшей мере, о трех десятках таких танков. За все время было потеряно всего лишь несколько машин, причем это произошло из-за недостаточной квалификации экипажей.

В то же время сами сирийцы высоко ценят Т-90 за высокую огневую мощь, более надежную, по сравнению с другими состоящими на вооружении танками, броневую защиту и наличие противоракетного комплекса оптико-электронной защиты "Штора". Тепловизионный прицел позволяет вести эффективные действия ночью, что неоднократно демонстрировалось. Большим плюсом является управляемая из-за брони башенная пулеметная установка командира. К тому же 1000-сильный двигатель обеспечивает хорошие скоростные и маневренные возможности.

Многие военные эксперты до сих пор считают ошибкой прекращение поставок Т-90 непосредственно в Российскую армию. Хорошо, что в 2020 году в войска, наконец, пойдут модернизированные Т-90М, по своим характеристикам отвечающие самым высоким мировым стандартам. Считается, что их доработке помог, в том числе, и сирийский опыт.