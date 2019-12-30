Пять атак беспилотников: США ударили по объектам "Хезболлы"

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Американские военные атаковали три объекта "Хезболлы" в Ираке и два в Сирии. Удары наносились по стратегически важным местам: склады с оружием, командные пункты. Таким образом США ответили на нападения группировки на иракские базы коалиции, которую возглавляет Вашингтон.

Американские военные нанесли несколько ударов по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.

"В ответ на неоднократные нападения со стороны "Катаиб Хезболлы" на иракские базы, на которых размещены коалиционные силы операции "Непоколебимая решимость" (которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США - прим. ред.), американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии», - говорится в сообщении.

По мнению представителя оборонного ведомства США, действия американских военных ослабят способность «Хезболлы» и дальше атаковать силы коалиции.

По словам Хоффмана, США нанесли удары по трем объектам на территории Ирака и двум в Сирии. Среди них были склады с оружием и командные пункты, которые используются «для планирования и проведения атак на силы коалиции", пояснил Хоффман.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки американских беспилотников погибли несколько бойцов «Хезболлы». Также имеются данные о ранении одного из полевых командиров группировки.

Вместе с тем американские власти заявили, что Иран поставляет вооружение этой шиитской группировке.

В свою очередь, "Катаиб Хезболла", уверен представитель Пентагона, несет ответственность за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, при котором погиб американский контрактник из числа гражданских. По словам Хоффмана, эта группировка связана со спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которые являются элитными частями ВС Ирана.

Хоффман отметил, что США не станут отказываться от «права на самооборону». Он заявил, что «Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлы" должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы», а также проявить уважение к суверенитету Ирака, «чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил".

Как пояснил ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин, США в последнее время оказывают сильное давление как на Иран, так и на его союзника «Хезболлу», воздействуя таким образом на внутриливанскую обстановку.

"Приняли финансовые санкции под лозунгом борьбы с "Хезболлах", хотя оно не имеет счетов в ливанских банках. Попытались влиять на протестное движение, доходя до утверждений, что оно направлено против "Хезболлах". Но получилось так, что во всей этой атмосфере банковская система Ливана, которая считалась надежной и была полностью подконтрольна американскому казначейству, в одночасье лишилась долларовой наличности», - отметил диппредставитель в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что если население и экономика пострадали, то сама группировка и ее союзники «сохранили прочные позиции», то есть американские действия не сработали предполагаемым образом.

Вместе с тем российский посол обратил внимание, что власти Соединенных Штатов действуют вразрез с действующим до сих пор консенсусом в поддержку безопасности и стабильности в Ливане как безусловного приоритета.

"Дело в характере симпатий. Проявить понимание законных требований народа это одно, а попытаться оседлать "революцию", подстроить под свои геополитические цели - это другое. Хотя многие участники протестов отвергают или отрицают внешнее влияние, но оно есть, причем постоянно усиливается", - так Засыпкин ответил на вопрос о поведении внешних сторон в сложившийся в Ливане ситуации.

Под «ситуацией» имеются ввиду начавшиеся месяц назад - 17 октября - антиправительственные демонстрации. Отставка правительства Саада Харири 29 октября никак не повлияла на происходящее в стране. Волнения не прекратились. Экономика в кризисе. О том, что государство страдает от финансовой блокады и санкций, ливанский президент Мишель Наим Аун заявил еще в начале октября этого года.

Ангелина Мильченко