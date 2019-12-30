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РИА Новости

Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами

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Пилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета.
Источник изображения: CC0 / skeeze / cockpit

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право иностранным пилотам принимать участие в управлении экспериментальными воздушными судами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Воздушный кодекс РФ ограничивал право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании.

"В состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить граждане РФ и в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ", - говорится в документе.

Иностранным летчикам дано право входить в состав экипажа экспериментального судна, но только при проведении их обучения пилотированию этого самолета, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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