Ветеран в год своего 100-летия напутствовал экипаж корвета "Гремящий"

Пусть экипаж нового корабля вместе с флагом ВМФ примет как эстафету поколений и понесет с Северного флота на Тихоокеанский звание гвардейского! Таким, если суммировать, было главное пожелание командиру корвета "Гремящий" капитану II ранга Олегу Потапову от ветерана-североморца и заслуженного корабела Павла Васильевича Лапшинова, который восемь лет служил на эсминце "Гремящий", воевал на нем в Заполярье и сохранил живую память об этом до наших дней.

В годы войны Лапшинов со своим экипажем участвовал в проводке союзнических конвоев и уже в 43-м был награжден за это именной медалью английского короля Георга IV "За боевые заслуги" - весьма почитаемой в королевских ВМС Великобритании. А теперь, много лет спустя и буквально накануне своего 100-летнего юбилея, бывший старшина отделения на гвардейском эсминце "Гремящий" принимал у себя в гостях командира только что построенного на Северной верфи в Петербурге корвета "Гремящий".

За тем, как проходили и проходят испытания нового корабля с давно знакомым именем, ветеран следит из Северодвинска, где живет и где работал с первых послевоенных лет. И где Павла Лапшинова знают как заслуженного корабела - ответственного сдатчика 9 атомных и 3 дизельных подводных лодок. А еще - строителя плавдока "Сухона", с помощью которого выводятся из эллинга и спускаются на воду современные АПЛ, включая и совсем недавнюю такую "премьеру" под названием "Новосибирск", первый серийный "Ясень-М" (проект 885М санкт-петербургского МБМ "Малахит").

Организовать такую "встречу поколений", чтобы гвардейская эстафета стала по-настоящему живой, задумал первым председатель совета ветеранов-подводников "Севмаша" Виктор Сорокин и тогда же попросил подключиться "Российскую газету". На Северной верфи в Петербурге, где в то время начинались государственные испытания нового корвета, идею поддержали. Руководитель пресс-службы Ольга Данилевская и директор заводского музея Игорь Ивановский во время совместной экскурсии познакомили нас с командиром "Гремящего" и его заместителем по работе с личным составом, которые прибыли на завод с Тихоокеанского флота и туда же - вместе с новым кораблем и своим экипажем - мечтали вернуться...

А на Северном флоте, особенно в ветеранских кругах, было желание оставить у себя корабль с легендарной историей. Ведь он и после войны много чего повидал. А у Новой Земли на рубеже 60-х испытал на себе мощь первых ядерных торпед. О том, как это было, теперь уже некого расспросить, остались только мемуары его последнего командира про последние мили "Гремящего"...

Но старшина из экипажа военной поры жив! В пятницу, 27 декабря, Павла Васильевича Лапшинова поздравляли со 100-летием всем Северодвинском. А перед этим он сам напутствовал заново рожденный корабль: вручил Олегу Потапову командирские часы и сделал первую запись в книге почетных посетителей нового корвета: "Желаю вам чтить и приумножать лучшие традиции моряков военных лет. Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины!".

Тем временем

Головной корвет проекта 20350 "Гремящий" 26 декабря выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели в Баренцевом море в ходе госиспытаний. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. Ранее гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев дал понять, что "Гремящий" планируется передать ВМФ России "в районе новогодних праздников".

Александр Емельяненков (Санкт-Петербург - Северодвинск - Москва)