Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон усиливает военную активность на Аляске

394
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы США значительно усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом заявил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКСВ) на северо-востоке Михаил Биличенко.

Он рассказал, что совсем недавно вооруженные силы США на Аляске - в непосредственной близости от Чукотки - вели обычную повседневную оперативную боевую подготовку.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта», - отметил Биличенко в эфире телеканала «Звезда».

Он подчеркнул, что российские военные сейчас особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.09.2019
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
10.07.2019
Британские коммандос показали эстонским партнёрам свою боеготовность
30.03.2018
Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке
13.09.2017
Польский генерал: Путин диктует условия в информационной войне с НАТО
08.08.2016
Железо – это еще не все, что нужно для воздушного боя
18.11.2013
Какую военную технику готов закупать Египет у России?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов