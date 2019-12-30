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В Британии рассказали о требовании российских генералов к «Армате»

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» был установлен по требованию генералов, которые захотели решить проблему естественной нужды экипажей, утверждает британское издание The Mirror.

В материале, выпущенном с пометкой «эксклюзив», приводятся слова Ильи Баранова, директора по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Цитата практически совпадает с высказываниями специалиста в интервью ТАСС, опубликованном в марте этого года. В нем Баранов рассказал, что решение проблемы отсутствия систем жизнеобеспечения внутри танка обусловлено одной из особенностей службы экипажей — длительным пребыванием внутри машины.

The Mirror отмечает, что Т-14 «Армата» является первым в мире танком со встроенным туалетом. Вместе с тем известно, что, например, съемными туалетными модулями оснащаются последние модификации израильских танков «Меркава».

Новейший российский основной боевой танк был представлен в 2015 году и с тех пор регулярно участвует в парадах на Красной площади. Тогда же «Уралвагонзавод» заявлял, что до 2020 года предприятие изготовит для Минобороны 2,3 тысячи этих машин, однако эти планы не сбылись, а летом 2018-го курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что армия не испытывает большой нужды в «Арматах» в том числе из-за их дороговизны. Помимо этого, из-за продолжающихся испытаний перспективного вооружения военные до сих пор не получили новейшие танки: в ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов, говоря о сроках поставки в армию опытной партии машин, сообщил, что это запланировано на конец года либо на начало 2020-го. По некоторым данным, партия составит всего 16 танков.

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