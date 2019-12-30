Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй

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Армия США возвращает в строй свои зенитные ракетные комплексы «Мститель» («Avenger»), установленные на многоцелевых колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви».

Возвращение в строй этих ЗРК происходит «перед лицом российской агрессии», пишет Defence Blog.

Ещё в минувшем году американская армия восстановила действующий батальон SHORAD в Германии. 5-й батальон 4-го артиллерийского полка противовоздушной обороны (5-4 ADA) был вооружён как раз системами «Мститель», установленными на «Хамви» («Humvee») с модифицированным верхом и парой подвесных ракет «Стингер». Такая комбинированная система вооружения, указывает издание, обеспечивает мобильную защиту от ракет, низколетящих самолетов и с недавних пор беспилотных летательных аппаратов.

Зенитные ракетные комплексы «Авенджер» впервые были применены армией США в далёком 1990 году. В последние годы большая их часть была передана Национальной гвардии или просто хранились на армейских складах.

В 2018 году из Пенсильвании вывезли 72 «Авенджера». Половина ЗРК сейчас находится у 5-4 ADA, а оставшиеся ЗРК в готовом виде доставлены на склад в Германии.

«Мстители» возвращены в армейский строй в соответствии с инициативой начальника штаба армии. Согласно информации военных, такое решение направлено на ликвидацию разрыва в возможностях ПВО ближнего радиуса действия, от чего «страдают» Соединённые Штаты и их союзники по НАТО в Европе. Армия получила «тревожный сигнал» во время наблюдения за конфликтом на Украине, указывает издание.

Кроме того, сообщается, что американская армия тем самым закладывает основы для крупномасштабных боевых действий с противником, подобным России.

В дополнение к совершенствованию систем материально-технического обеспечения и укреплению военной мощи бронетанковых формирований американская армия в настоящее время поддерживает подразделения ПВО ближнего радиуса действия, известные как батальоны SHORAD. Раз уж армия развивает свой потенциал для проведения крупномасштабных боевых действий против кого-то, похожего на Россию, то и подразделения SHORAD снова востребованы, делают выводы аналитики.

Напомним, SHORAD расшифровывается как Short Range Air Defense. Это батальоны ПВО ближнего радиуса действия, задачи которых заключаются в защите от воздушных угроз с малых высот. В первую очередь это оборона от вертолётов и самолётов ближнего воздушного базирования и низкой дальности полёта — к примеру, от Су-25.