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Военное обозрение

Зарубежный эксперт: ВВС Армении получили преимущество над ВВС Азербайджана

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Источник изображения: topwar.ru

Первые боевые машины Су-30СМ прибыли из России в Армению 27 декабря. Их лично встречал премьер-министр страны Никол Пашинян на столичном аэродроме Эребуни и даже сел в кабину одного из истребителей.

Он назвал эту покупку самой главным приобретением года. Первая партия самолетов, прибывших в Армению, состоит из четырех машин. Вскоре прибудут еще восемь Су-30СМ. До этого самой современной военно-воздушной техникой этой закавказской страны были истребители Су-27, закупленные в 2000-х.

Известный в военных кругах зарубежный аналитик Бабак Тагвей в своей публикации в Twitter утверждает, что данная новость не обрадует ВВС Азербайджана. Ведь теперь, по мнению аналитика, ВВС Армении получила преимущество в воздушном пространстве Закавказья, преимущество над азербайджанскими ВВС.

На данный момент Баку располагает истребителями МиГ-29, сделанными в СССР и закупленными по большей части на Украине. Тагвей утверждает, что в настоящее время Азербайджан не в состоянии приобрести ничего сопоставимого с Су-30СМ ни в России, ни на Западе. На каком основании упомянутый блогер-аналитик делает такого рода вывод, не ясно.

Су-30СМ является многоцелевым истребителем поколения 4+, предназначенным для завоевания господства в воздухе.

Напомним, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности.

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