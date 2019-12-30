Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека

По словам министра обороны России, сейчас об управлении без человека можно только мечтать, но стремиться к этому надо

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальный центр управления обороной (НЦУО) будет развиваться в сторону работы без вмешательства человека. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. <...> Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, каким он видит развитие НЦУО через 5, 10, 50 лет.

По словам главы военного ведомства, об управлении без человека можно только мечтать, но стремиться к этому надо. "Здесь я полагаюсь на современное поколение технологичных управленцев", - отметил Шойгу.

Национальный центр управления обороной России был создан в 2014 году. Он дает возможность в реальном времени получать данные об обстановке в войсках - до любого подразделения и объекта. Программно-аппаратный комплекс центра позволяет моделировать ситуации не только вокруг российских границ, но и в любой точке мира.