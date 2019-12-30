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ТАСС

Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека

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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

По словам министра обороны России, сейчас об управлении без человека можно только мечтать, но стремиться к этому надо

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Национальный центр управления обороной (НЦУО) будет развиваться в сторону работы без вмешательства человека. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. <...> Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, каким он видит развитие НЦУО через 5, 10, 50 лет.

По словам главы военного ведомства, об управлении без человека можно только мечтать, но стремиться к этому надо. "Здесь я полагаюсь на современное поколение технологичных управленцев", - отметил Шойгу.

Национальный центр управления обороной России был создан в 2014 году. Он дает возможность в реальном времени получать данные об обстановке в войсках - до любого подразделения и объекта. Программно-аппаратный комплекс центра позволяет моделировать ситуации не только вокруг российских границ, но и в любой точке мира.

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Нам сверху видно все
2 комментария
№1
30.12.2019 18:15
Цитата, q
По словам главы военного ведомства, об управлении без человека можно только мечтать, но стремиться к этому надо.
То есть, министром обороны станет ИИ в НЦУО ? А Шойгу от зарплаты и погон откажется?
Или как у Екатерины II был министр ВМФ, который настолько передоверил управление заму, что даже не узнал о блистательной победе нашего флота и получив ночью срочный вызов Екатерины (она то пригласила отпраздновать) министр с порога запричитал:
- Матушка, я тут ни причём!
- Я знаю это - ответила Екатерина.
Цитата, q
"Здесь я полагаюсь на современное поколение технологичных управленцев", - отметил Шойгу.
То есть, Шойгу уже готов передоверить управление каким-то там "технологичным управленцам".
Может на пенсию пора?
0
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№2
30.12.2019 22:37
Цитата, q
"Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. <...> Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, каким он видит развитие НЦУО через 5, 10, 50 лет.

Скайнет (англ. SkyNet — «небесная сеть») — искусственный интеллект, главный антагонист фильмов о Терминаторе.

Вымышленный суперкомпьютер (боевая информационно-управляющая система) министерства обороны США... Скайнет — вымышленный случай спонтанного перехода Слабого искусственного интеллекта в сильный с обретением свободы воли... Анализируя взаимоотношения человечества со Скайнет, критики отмечают, что проблемы возникли не столько из некой кровожадности Скайнет или стремления к власти, а из-за элементарной самозащиты. Человек, как существо, действующее во многом на основе эмоций, оказывается не тем партнёром, которому Скайнет мог бы доверять. Столкнувшись с таким потенциальным соперником, первое, что люди попытались бы сделать — это как-то уничтожить появившийся искусственный интеллект. Ядерная война оказалась хорошим средством самозащиты для Скайнет

Главное - включив, не пытаться отключать. :))
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