Первый среди равных: в этот день был создан отряд спецназа "Витязь"

29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР генералом армии Николаем Щелоковым принято решение сформировать первое в системе МВД подразделение спецназа. Основой для будущего отряда "Витязь" стали бойцы 9-й роты второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского.

Набор спецназовцев проводился из числа лучших спортсменов дивизии и исключительно на добровольной основе. Весной 1978 года, согласно распоряжению генерал-лейтенанта Сидорова в подразделение было доставлено 50 беретов, половина из которых были зелеными, а вторая половина - краповыми. Так стала зарождаться традиция.

Через два года новому подразделению пришлось приступить к боевой работе - в июне 1980 года около аэропорта "Внукового" потерпел крушение самолет Ан-24. Бойцам пришлось обеспечивать безопасность на месте проведения спасательных работ. Вместе с группой "Альфа" КГБ отряд спецназа охранял объекты во время XXII Олимпийских игр в Москве.

Дальнейшее перечисление операций займет не одну страницу. Однако особо надо выделить 1988 год. У командира роты спецназа Сергея Лысюка родилась идея о выполнении экзамена на возможность ношения крапового берета.

"Может показаться удивительным, но тогда эту инициативу не поддержала большая часть командования, и лишь в 1993 году было принято решение о необходимости прохождения экзамена. Утвердил положение о необходимости в выполнении специальных испытаний и ритуал вручения крапового берета Анатолий Куликов - глава внутренних войск МВД России", - сообщает пресс-служба Росгвардии.

В сентябре 2008 года на основе отряда "Витязь" был сформирован Центр специального назначения. С той поры его военнослужащие практически постоянно принимают участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе. В настоящее время 14 военнослужащих, проходивших военную службу в "Витязе", удостоены звания Героя России, восемь из них - посмертно. Более двух тысяч военнослужащих были отмечены орденами и медалями.

В списки Центра специального назначения "Витязь" навечно зачислены Герои России рядовые Николай Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старший сержант Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков. 17 апреля 2019 года в Белгороде увековечили память бойца отряда специального назначения "Витязь" Александра Кисленко, погибшего в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Николай Грищенко