Войти
Российская газета

Первый среди равных: в этот день был создан отряд спецназа "Витязь"

926
0
0
Источник изображения: Росгвардия

29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР генералом армии Николаем Щелоковым принято решение сформировать первое в системе МВД подразделение спецназа. Основой для будущего отряда "Витязь" стали бойцы 9-й роты второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского.

Набор спецназовцев проводился из числа лучших спортсменов дивизии и исключительно на добровольной основе. Весной 1978 года, согласно распоряжению генерал-лейтенанта Сидорова в подразделение было доставлено 50 беретов, половина из которых были зелеными, а вторая половина - краповыми. Так стала зарождаться традиция.

Через два года новому подразделению пришлось приступить к боевой работе - в июне 1980 года около аэропорта "Внукового" потерпел крушение самолет Ан-24. Бойцам пришлось обеспечивать безопасность на месте проведения спасательных работ. Вместе с группой "Альфа" КГБ отряд спецназа охранял объекты во время XXII Олимпийских игр в Москве.

Дальнейшее перечисление операций займет не одну страницу. Однако особо надо выделить 1988 год. У командира роты спецназа Сергея Лысюка родилась идея о выполнении экзамена на возможность ношения крапового берета.

"Может показаться удивительным, но тогда эту инициативу не поддержала большая часть командования, и лишь в 1993 году было принято решение о необходимости прохождения экзамена. Утвердил положение о необходимости в выполнении специальных испытаний и ритуал вручения крапового берета Анатолий Куликов - глава внутренних войск МВД России", - сообщает пресс-служба Росгвардии.

В сентябре 2008 года на основе отряда "Витязь" был сформирован Центр специального назначения. С той поры его военнослужащие практически постоянно принимают участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе. В настоящее время 14 военнослужащих, проходивших военную службу в "Витязе", удостоены звания Героя России, восемь из них - посмертно. Более двух тысяч военнослужащих были отмечены орденами и медалями.

В списки Центра специального назначения "Витязь" навечно зачислены Герои России рядовые Николай Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старший сержант Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков. 17 апреля 2019 года в Белгороде увековечили память бойца отряда специального назначения "Витязь" Александра Кисленко, погибшего в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Компании
Росгвардия
Похожие новости
13.09.2018
Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве
18.08.2017
Ульяновский автомобильный завод разработает новую технику для Росгвардии
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
17.12.2014
Темп производства Т-50 составит 13-14 самолетов в год
16.12.2014
Рада отменяет внеблоковый статус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов