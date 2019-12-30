Украинские конструкторы показали облик сверхтяжелых ракет-носителей

Украинское конструкторское бюро «Южное» представило внешний вид перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса, Об этом 29 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видео-сюжет предприятия.

По словам представителей конструкторского бюро, ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, ракета Mayak-SH-5 — 93 т, Mayak-SH-6 — 109 т, а Mayak-SH-7 — 125 т. Цифры в названиях обозначают количество боковых блоков в ракетах.

Одной из возможных полезных нагрузок может стать украинская космическая транспортная система Земля-Луна-Земля, для того, чтобы вывести ее на орбиту, планируется задействовать Mayak-SH-5.

3 ноября конструкторы «Южного» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», которую, по словам создателей, почти «невозможно сбить». Спустя день ее высмеяли пользователи Сети.